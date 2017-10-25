НГУ признали одним из лучших вузов по подготовке физиков во всём мире


Всего в рейтинг попало 15 российских вузов
Всего в рейтинг попало 15 российских вузов

НГУ признали одним из лучших университетов по направлению «Физика» во всём мире. 


Новосибирский университет занял 88-е место из 100 в международном рейтинге U.S. News Best Global Universities 2018, опередив другие российские вузы. В общий рейтинг вошло 15 российских университетов, из которых 12 — университеты-участники «Проекта 5-100».


«Два вуза-участника "Проекта 5-100" вошли в сотню лучших вузов мира по направлению "Физика". Лучшая позиция у НГУ, который занял 88-е место. Недалеко от него расположился НИЯУ МИФИ на 90-й позиции. Следом идут МФТИ (146-е место), СПбПУ (232-е место), ТГУ (325-е место), Университет ИТМО (422-е место), Университет Лобачевского (496-е место), УрФУ (530-е место), НИТУ "МИСиС" (534-е место), КФУ (555-е место) и ТПУ (560-е место)», — сообщается на сайте «Проекта 5-100» Министерства образования и науки РФ.


В международном формате рейтинг выходит в четвёртый раз. Всего в него включены 1250 университетов из 74 стран. В общем зачёте НГУ занял 471-е из 1250 мест.


Рейтинг U.S. News Best Global Universities отличается жесткими критериями отбора и фокусируется в основном на академических исследованиях университетов, а также общемировой репутации.


В августе НГУ вошёл в топ-500 лучших вузов мира по версии Шанхайского рейтинга. В этом рейтинге новосибирский госуниверситет занял 443-е место.

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