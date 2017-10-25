«Иначе затянем окна баннером»: жильцов военного общежития заставляют помыть окна к приезду Путина
В Новосибирске жильцов общежития
Предупреждение появилось на здании общежития. Судя по тексту, жители должны также снять с окон москитные сетки и солнцезащитные плёнки. Всё это нужно сделать ко дню открытия мультимедийного парка-музея «Россия. Моя история» — президента ждут на это мероприятие.
«В связи с открытием музея, убедительно просим привести в порядок окна общежития!!! Помыть стёкла, снять солнцезащитные плёнки, москитные сетки и проч… В противном случае окна будут завешены баннерами», — сообщалось в объявлении (пунктуация и авторский стиль сохранены).
Одна из жительниц общежития Олеся, отказавшаяся называть фамилию, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что бумага с этими требованиями появилась на здании вчера.
«А жильцы рядом привесили листочек и ручку скотчем примотали — писали всё, что посчитали нужным написать в ответ на это объявление. Люди предлагали, в частности, отремонтировать общежитие. Потому что там проблема не только в окнах, и все это прекрасно понимают. Мы тут живём пять лет, за это время ремонта не было. Мы за текущий ремонт и содержание ежемесячно платим почти 1500 рублей, а у нас даже технички нет. А в месяц, например, за однокомнатную квартиру [в общежитии] выходит почти 4500 рублей», — отметила Олеся.
По словам Олеси, требования эти невыполнимы: часть старых деревянных окон трёхэтажного общежития забиты наглухо, поэтому помыть их снаружи невозможно. Часть окон с большими щелями, и чтобы из них не дуло зимой, их наглухо затягивают снаружи полиэтиленовой плёнкой. А москитная сетка стоит на тех окнах, которые всё же открываются. Как добавила Олеся,
даже если жильцы и помоют окна, то само здание выглядит так удручающе, что его вполне могут завесить баннером из-за этого.
Развалившееся соседнее от музея здание, по словам девушки, таким образом уже прикрыли.
Причастность к объявлению в управляющей компании «ГУЖФ», которая обслуживает это общежитие, категорически отрицают. Кстати, сегодня, после того как поднялся скандал, объявление кто-то снял.
«Мы это объявление не писали. Я не знаю, кто был инициатором этого объявления, кто его написал. Я таких распоряжений никому не давала», — категорично заявила корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель обособленного подразделения УК «ГУЖФ» Юлия Машенина.
Мультимедийный парк «Россия. Моя история» должен стать копией музея на ВДНХ в Москве. Музей в столетнем здании — бывшем гарнизонном Доме офицеров, должны открыть ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. На открытие ожидается приезд президента России Владимира Путина. Стройку курирует сам губернатор Андрей Травников, который уже успел раскритиковать пешеходный переход возле музея, упирающийся в газон. Чуть позже здесь посреди тротуара появился знак пешеходного перехода, который после публикации на НГС.НОВОСТИ перенесли в другое место.
Случаи, когда к визиту президента некрасивые здания действительно закрывали баннерами, уже были не раз. Например, в 2013 году к приезду президента затянули баннерами фасады полуразрушенных зданий в Суздале. В мае этого года, пишет сайт «Югополис», в Краснодаре закрыли баннером здание долгостроя, которое находилось по маршруту следования президентского кортежа. А в сентябре, сообщает информационное агентство URA.RU, фотоплакатом с дорогой и зданиями в Перми завесили местный завод. Кстати, вскоре выяснилось, что на баннере был изображён Пекин — с высотками и идеальной дорогой.
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Илья Калинин
Фото предоставлены читательницей НГС Олесей