«Иначе затянем окна баннером»: жильцов военного общежития заставляют помыть окна к приезду Путина

В общежитии некоторые окна и форточки наглухо затянуты плёнкой из-за того, что зимой в разбитые рамы сильно дует

В Новосибирске жильцов общежития № 3 военного городка в Октябрьском районе обязали помыть окна к приезду Владимира Путина, пригрозив в противном случае завесить здание баннером.





Предупреждение появилось на здании общежития. Судя по тексту, жители должны также снять с окон москитные сетки и солнцезащитные плёнки. Всё это нужно сделать ко дню открытия мультимедийного парка-музея «Россия. Моя история» — президента ждут на это мероприятие.





«В связи с открытием музея, убедительно просим привести в порядок окна общежития!!! Помыть стёкла, снять солнцезащитные плёнки, москитные сетки и проч… В противном случае окна будут завешены баннерами», — сообщалось в объявлении (пунктуация и авторский стиль сохранены).





Одна из жительниц общежития Олеся, отказавшаяся называть фамилию, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что бумага с этими требованиями появилась на здании вчера.





«А жильцы рядом привесили листочек и ручку скотчем примотали — писали всё, что посчитали нужным написать в ответ на это объявление. Люди предлагали, в частности, отремонтировать общежитие. Потому что там проблема не только в окнах, и все это прекрасно понимают. Мы тут живём пять лет, за это время ремонта не было. Мы за текущий ремонт и содержание ежемесячно платим почти 1500 рублей, а у нас даже технички нет. А в месяц, например, за однокомнатную квартиру [в общежитии] выходит почти 4500 рублей», — отметила Олеся.







Объявление с требованием помыть окна и ответы от жильцов общежития





По словам Олеси, требования эти невыполнимы: часть старых деревянных окон трёхэтажного общежития забиты наглухо, поэтому помыть их снаружи невозможно. Часть окон с большими щелями, и чтобы из них не дуло зимой, их наглухо затягивают снаружи полиэтиленовой плёнкой. А москитная сетка стоит на тех окнах, которые всё же открываются. Как добавила Олеся,





даже если жильцы и помоют окна, то само здание выглядит так удручающе, что его вполне могут завесить баннером из-за этого.





Развалившееся соседнее от музея здание, по словам девушки, таким образом уже прикрыли.







Причастность к объявлению в управляющей компании «ГУЖФ», которая обслуживает это общежитие, категорически отрицают. Кстати, сегодня, после того как поднялся скандал, объявление кто-то снял.







«Мы это объявление не писали. Я не знаю, кто был инициатором этого объявления, кто его написал. Я таких распоряжений никому не давала», — категорично заявила корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель обособленного подразделения УК «ГУЖФ» Юлия Машенина.







Полуразрушенное нежилое здание возле будущего музея уже давно закрыто красивым баннером





Мультимедийный парк «Россия. Моя история» должен стать копией музея на ВДНХ в Москве. Музей в столетнем здании — бывшем гарнизонном Доме офицеров, должны открыть ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. На открытие ожидается приезд президента России Владимира Путина. Стройку курирует сам губернатор Андрей Травников, который уже успел раскритиковать пешеходный переход возле музея, упирающийся в газон. Чуть позже здесь посреди тротуара появился знак пешеходного перехода, который после публикации на НГС.НОВОСТИ перенесли в другое место.







Случаи, когда к визиту президента некрасивые здания действительно закрывали баннерами, уже были не раз. Например, в 2013 году к приезду президента затянули баннерами фасады полуразрушенных зданий в Суздале. В мае этого года, пишет сайт «Югополис», в Краснодаре закрыли баннером здание долгостроя, которое находилось по маршруту следования президентского кортежа. А в сентябре, сообщает информационное агентство URA.RU, фотоплакатом с дорогой и зданиями в Перми завесили местный завод. Кстати, вскоре выяснилось, что на баннере был изображён Пекин — с высотками и идеальной дорогой.