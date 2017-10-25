Родители детей-диабетиков пожаловались на нехватку лекарств

Родители детей с сахарным диабетом встревожены нехваткой лекарств на складах
Родители детей с сахарным диабетом встревожены нехваткой лекарств на складах

Новосибирцы, воспитывающие детей с сахарным диабетом, столкнулись с отсутствием инсулина в поликлиниках и на складах, — в министерстве здравоохранения заверили, что ситуация «на особом контроле».


Родители детей, болеющих сахарным диабетом, пожаловались на отсутствие инсулина в общественную организацию «ДиаЛайф». Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ её руководитель Анастасия Смолина, с нехваткой лекарства столкнулись уже десятки родителей в разных поликлиниках Новосибирска.


«Мы выписываем [инсулин], ходим ежемесячно, несмотря на то, что законом предусмотрена выписка жизненно важных препаратов на 3 месяца, но никто их нам не выписывает на 3 месяца… 


И им (родителям. — М.М.) говорят: "Инсулинов нет"», — описала ситуацию Анастасия Смолина.


Организация начала выяснять судьбу положенного детям инсулина и обратилась в минздрав НСО и «Новосибоблфарм» — там, по словам руководителя «ДиаЛайф», сказали, что на складах лекарства нет, а сейчас идёт закупка. Анастасия Смолина пояснила, что купить инсулин самостоятельно трудно, а льготное лекарство нужно получать бесплатно по рецепту врача.


«Какие риски [от отсутствия инсулина]? Повышение сахара, инсульт, инфаркт, начинает развиваться осложнения, в итоге кетоацидоз (осложнение из-за дефицита инсулина. М.М.), кома… Но как же так получается? Почему своевременно не было проведена закупка препарата, почему сейчас люди остались без инсулинов?» — возмутилась общественница.


По словам матери ребёнка с диабетом Нины Катенцевой, в поликлинике № 18 такая ситуация случилась впервые за три года.


«Нам, как обычно, сказали, что в 20-х числах будет поступление в поликлинику инсулина. Но мы звоним в поликлинику, а нам говорят, что инсулина нет на складах, а когда будет — неизвестно.


И ребёнок фактически остаётся без инсулина, и многие дети остались без обеспечения в этом месяце», — переживает жительница Новосибирска.


Проблему подтвердила НГС.НОВОСТИ ещё одна сибирячка, Ольга Гетман, которой выписывают для ребёнка лекарство в поликлинике № 27. Она отметила, что сейчас ещё есть немного инсулина из старых запасов, но они скоро закончатся.


«Сказали, что в конце октября будет закупка на складе, возможно. Но это очень неконкретно — нет никаких бумаг. Я же опасаюсь, не могу же просто его купить в аптеке — нужен рецепт», — пояснила Ольга Гетман.


В министерстве здравоохранения Новосибирской области подчеркнули, что закупка льготных лекарств находится «на особом контроле», а обратившиеся в редакцию НГС.НОВОСТИ родители получат инсулин до конца недели.


«В настоящее время на складах ГКУ НСО "Новосибоблфарм" находится необходимый запас инсулинов, в том числе для детей», — заверили в минздраве,


предложив обеспокоенным родителям звонить на горячую линию 373-28-09.


Зимой этого года в Новосибирске случился ещё один скандал из-за инсулина. Росздравнадзор приказал убрать из оборота партию некачественного аналога инсулина, часть которой уже раздали новосибирским пациентам с сахарным диабетом. После публикации НГС «Новосибоблфарм» пообещал выдать качественное льготное лекарство.

Прочтений: 1524
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено