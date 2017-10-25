Родители детей-диабетиков пожаловались на нехватку лекарств

Родители детей с сахарным диабетом встревожены нехваткой лекарств на складах

Новосибирцы, воспитывающие детей с сахарным диабетом, столкнулись с отсутствием инсулина в поликлиниках и на складах, — в министерстве здравоохранения заверили, что ситуация «на особом контроле».







Родители детей, болеющих сахарным диабетом, пожаловались на отсутствие инсулина в общественную организацию «ДиаЛайф». Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ её руководитель Анастасия Смолина, с нехваткой лекарства столкнулись уже десятки родителей в разных поликлиниках Новосибирска.







«Мы выписываем [инсулин], ходим ежемесячно, несмотря на то, что законом предусмотрена выписка жизненно важных препаратов на 3 месяца, но никто их нам не выписывает на 3 месяца…





И им (родителям. — М.М.) говорят: "Инсулинов нет"», — описала ситуацию Анастасия Смолина.







Организация начала выяснять судьбу положенного детям инсулина и обратилась в минздрав НСО и «Новосибоблфарм» — там, по словам руководителя «ДиаЛайф», сказали, что на складах лекарства нет, а сейчас идёт закупка. Анастасия Смолина пояснила, что купить инсулин самостоятельно трудно, а льготное лекарство нужно получать бесплатно по рецепту врача.





«Какие риски [от отсутствия инсулина]? Повышение сахара, инсульт, инфаркт, начинает развиваться осложнения, в итоге кетоацидоз (осложнение из-за дефицита инсулина. — М.М.), кома… Но как же так получается? Почему своевременно не было проведена закупка препарата, почему сейчас люди остались без инсулинов?» — возмутилась общественница.







По словам матери ребёнка с диабетом Нины Катенцевой, в поликлинике № 18 такая ситуация случилась впервые за три года.







«Нам, как обычно, сказали, что в 20-х числах будет поступление в поликлинику инсулина. Но мы звоним в поликлинику, а нам говорят, что инсулина нет на складах, а когда будет — неизвестно.





И ребёнок фактически остаётся без инсулина, и многие дети остались без обеспечения в этом месяце», — переживает жительница Новосибирска.







Проблему подтвердила НГС.НОВОСТИ ещё одна сибирячка, Ольга Гетман, которой выписывают для ребёнка лекарство в поликлинике № 27 . Она отметила, что сейчас ещё есть немного инсулина из старых запасов, но они скоро закончатся.







«Сказали, что в конце октября будет закупка на складе, возможно. Но это очень неконкретно — нет никаких бумаг. Я же опасаюсь, не могу же просто его купить в аптеке — нужен рецепт», — пояснила Ольга Гетман.







В министерстве здравоохранения Новосибирской области подчеркнули, что закупка льготных лекарств находится «на особом контроле», а обратившиеся в редакцию НГС.НОВОСТИ родители получат инсулин до конца недели.







«В настоящее время на складах ГКУ НСО "Новосибоблфарм" находится необходимый запас инсулинов, в том числе для детей», — заверили в минздраве,





предложив обеспокоенным родителям звонить на горячую линию 373-28-09.







Зимой этого года в Новосибирске случился ещё один скандал из-за инсулина. Росздравнадзор приказал убрать из оборота партию некачественного аналога инсулина, часть которой уже раздали новосибирским пациентам с сахарным диабетом. После публикации НГС «Новосибоблфарм» пообещал выдать качественное льготное лекарство.