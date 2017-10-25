Маршрутка протаранила машину ДПС на Бугринском мосту


ДТП произошло около 15:00
ДТП произошло около 15:00

Днём 25 октября на Бугринском мосту столкнулись маршрутка № 15 и машина ДПС.


Во время аварии на мосту работали дорожники. «Экипаж стоял и прикрывал автомобиль технической службы. Левая и правая полосы были перекрыты, а конусы стояли только на средней полосе. Получается, что для движения была открыта только правая полоса», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец.


В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.


«По предварительной информации, ДТП произошло около 15:00 на Бугринском мосту. Водитель маршрутки № 15 с одним пассажиром в салоне допустил столкновение со стоящей машиной ДПС ГИБДД. В результате столкновения автомобили получили сильные механические повреждения. Никто не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Уточняются все детали происшествия», — сообщили в ведомстве.


Утром 25 октября после того, как в Новосибирске выпал снег, автомобили начали массово попадать в аварии — только на Туннельном спуске произошло три ДТП подряд.

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