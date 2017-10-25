Маршрутка протаранила машину ДПС на Бугринском мосту
Днём 25 октября на Бугринском мосту столкнулись маршрутка
Во время аварии на мосту работали дорожники. «Экипаж стоял и прикрывал автомобиль технической службы. Левая и правая полосы были перекрыты, а конусы стояли только на средней полосе. Получается, что для движения была открыта только правая полоса», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец.
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.
«По предварительной информации, ДТП произошло около 15:00 на Бугринском мосту. Водитель маршрутки
Утром 25 октября после того, как в Новосибирске выпал снег, автомобили начали массово попадать в аварии — только на Туннельном спуске произошло три ДТП подряд.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС