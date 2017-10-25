Новосибирец получил 13 лет за нападение на бывшую жену и убийство тёщи





Подъезд дома на улице Забалуева, 21, где случилась трагедия



24 октября Ленинский районный суд вынес приговор 29-летнему Евгению Райфгерсту, который перерезал горло тёще и попытался убить бывшую жену.





Суд установил, что в 2015 году бывшая жена осуждённого Роксана подала на развод. С этого времени Райфгерст начал преследовать женщину и угрожать ей убийством.





«В начале ноября 2016 года Райфгерст её (Роксану — А.И.) подкараулил в подъезде дома, угрожая ножом, завёл в подвал, там в течение трёх часов "уговаривал" вернуться. Когда та пообещала возобновить семейные отношения, он её отпустил», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.





Но обещание женщина не выполнила, и осуждённый решил, что в этом виновата тёща, с которой у него были натянутые отношения ещё во время брака с Роксаной.





17 ноября 2016 года он подкараулил тёщу, когда та вела своего внука, сына Роксаны и Евгения, в детский сад. В подъезде он несколько раз ударил её ножом.





«Услышав крики своей мамы, потерпевшая вышла из квартиры. Увидев свою бывшую жену, Райфгерст, не желая, чтобы она имела отношений с другими мужчинами, тоже решил её убить», — продолжают в ведомстве.





Мужчина ударил около 11 раз ножом бывшую жену, после этого, посчитав Роксану мёртвой, Райфгерст побежал за её матерью. Он поймал женщину на крыльце дома и перерезал ей горло на глазах у прохожих.





Райфгерста судили за убийство и покушение на убийство. Ленинский районный суд приговорил преступника к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима. Также он должен будет заплатить жене миллион за моральный вред. Приговор в силу не вступил.