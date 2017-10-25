Тело пропавшего рыбака подняли «кошкой» со дна реки

Владимир Некрасов уехал на рыбалку 17 октября
Владимир Некрасов уехал на рыбалку 17 октября

Спасатели обнаружили тело 53-летнего новосибирца Владимира Некрасова, который на прошлой неделе уехал рыбачить на Бердь и исчез вместе с лодкой.


Тело мужчины нашли сегодня, 25 октября, в 11:30 на реке Бердь в районе лагеря «Гренада».


«Сегодня три спасателя отряда обследовали акваторию с помощью конструкции "кошка" — это такая металлическая труба с приваренными крюками, которая идёт по дну. Обследовали около 900 квадратных метров, подцепили тело утонувшего мужчины, вытащили на берег и передали сотрудникам следственных органов», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник поисково-спасательного подразделения бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин.


Он уточнил, что искали мужчину 5 дней с перерывами. К поиску подключали водолазов, но спасатели точно не знали, где может находиться утонувший, поэтому решили искать его более эффективно — с помощью «кошки».


Сын пропавшего рыбака Сергей Некрасов рассказал, что вчера нашли куртки его отца, оставленные на берегу. Сейчас специалисты будут проводить экспертизу, чтобы точно установить причину смерти Владимира Некрасова.


Владимир Некрасов был заядлый рыбак и охотник, 17 октября он один уехал рыбачить в своё любимое место на Бердь. Именно там 19 октября его сын Сергей и обнаружил машину отца, она была открыта, и из вещей ничего не пропало.

Прочтений: 3644
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено