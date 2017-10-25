Тело пропавшего рыбака подняли «кошкой» со дна реки

Владимир Некрасов уехал на рыбалку 17 октября

Спасатели обнаружили тело 53-летнего новосибирца Владимира Некрасова, который на прошлой неделе уехал рыбачить на Бердь и исчез вместе с лодкой.







Тело мужчины нашли сегодня, 25 октября, в 11:30 на реке Бердь в районе лагеря «Гренада».







«Сегодня три спасателя отряда обследовали акваторию с помощью конструкции "кошка" — это такая металлическая труба с приваренными крюками, которая идёт по дну. Обследовали около 900 квадратных метров, подцепили тело утонувшего мужчины, вытащили на берег и передали сотрудникам следственных органов», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник поисково-спасательного подразделения бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин.







Он уточнил, что искали мужчину 5 дней с перерывами. К поиску подключали водолазов, но спасатели точно не знали, где может находиться утонувший, поэтому решили искать его более эффективно — с помощью «кошки».







Сын пропавшего рыбака Сергей Некрасов рассказал, что вчера нашли куртки его отца, оставленные на берегу. Сейчас специалисты будут проводить экспертизу, чтобы точно установить причину смерти Владимира Некрасова.





Владимир Некрасов был заядлый рыбак и охотник, 17 октября он один уехал рыбачить в своё любимое место на Бердь. Именно там 19 октября его сын Сергей и обнаружил машину отца, она была открыта, и из вещей ничего не пропало.