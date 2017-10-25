В магазины привезли новую «Ладу Весту» с большим багажником


LADA Vesta SW Cross
LADA Vesta SW Cross

Сегодня, 25 октября, в дилерских центрах LADA в Новосибирске, как и по всей стране, официально стартовали продажи универсала LADA Vesta. Автомобиль продаётся в обычном варианте SW и в варианте повышенной проходимости SW Cross.


Как сообщили в официальном дилерском центре LADA «АЗИЯ АВТО», в салоны уже поступили первые автомобили, сейчас на подходе ещё автовозы с большой партией машин. «В наличии будут все комплектации, и базовые в том числе. Многие машины расписаны по предзаказу, ажиотаж наблюдается», — уточнили в компании «АЗИЯ АВТО».  


Минимальная цена машины с мотором 1,6 литра мощностью 106 л.с. и «механикой» составляет 639 900 рублей, самые дорогие кроссоверные версии с увеличенным клиренсом, «роботом» и двигателем 1,8 литра стоят уже 847 900 рублей. Багажник «Весты» при сложенных задних сиденьях составляет в объёме 480 литров, при разложенных — 825 литров.


Конкурентами машины являются дешёвые версии KIA cee'd_sw и Ford Focus в кузове универсал, а так же LADA Largus того же концерна Renault-Nissan. Кроме того, в ближайшее время в продажу поступит хэтчбек повышенной проходимости KIA X-Line, сделанный на базе Rio. 


По данным агентства «Автостат», в сентябре в Новосибирской области было продано 40 штук седанов «Лада Веста» (+100% к сентябрю 2016 года). Напомним, в Новосибирске активизировались продажи новых машин, ежемесячный рост продаж достигает 20,7%.


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