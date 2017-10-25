Дороги Новосибирска засыпали песком и солью из-за снегопада

Дороги в Новосибирске начали засыпать песком и солью ночью
Дороги в Новосибирске начали засыпать песком и солью ночью

Сегодня, 25 октября, после того, как в Новосибирске пошёл снег, дорожники начали посыпать дороги песком с солью.


«Песко-соляную смесь начали в разных районах с двух-трёх утра сыпать, все дороги на утро были отсыпаны. В Первомайском районе, например, в четыре утра ни снежинки не было, дороги были мокрые. Были заявки от управления пассажирских перевозок ночью, где подъёмы подсыпать, днём движение общественного транспорта не останавливалось. Но люди у нас ещё на летней резине ездят, очень много аварий», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк.


Он уточнил, что в этом году мэрия Новосибирска запаслась 116 тысячами тонн песко-соляной смеси и уже приготовила снегоуборочную технику к зимнему сезону. «Сейчас режим входа в зиму, будем усиленно на дорогах работать», — добавил Сердюк.


Ранее Юрий Сердюк говорил, что власти уже подготовили к приёму снега девять снегоотвалов. Также вчера мэрия попросила автомобилистов поторопиться со сменой летней резины на зимнюю.


Сегодня мы ведём онлайн-трансляцию, в которой можно посмотреть, как выглядит Новосибирск после снегопада.

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