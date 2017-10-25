Смертельно больная певица из Новосибирска вышла на подиум в платье от Славы Зайцева

 Лама Сафонова впервые за год вышла на сцену
 Лама Сафонова впервые за год вышла на сцену

Певица и композитор из Новосибирска Лама Сафонова, проживающая в Москве, после годового лечения от рака вышла на подиум столичного «Манежа».


На днях девушка продемонстрировала платье из коллекции Славы Зайцева во время российской Недели моды.


«Это был своеобразный вызов болезни. И, конечно же, меня порадовало, что, когда я вышла на подиум, неожиданно раздались аплодисменты. 


Это меня очень растрогало и поддержало. <…> Слава постоянно повторял мне, что я красавица, что отлично выгляжу. И лично контролировал абсолютно всё: начиная от образа и заканчивая тем, как должна сидеть шляпка, какой должна быть причёска, укладка, мейкап. Огромное счастье, что я смогла встать с кровати и сделать такой первый шаг», — рассказала Лама Сафонова и добавила, что уже получила приглашение на участие в международной ювелирной неделе моды Estet Fashion Week.


Ламу и Славу Зайцева связывает давняя дружба и многолетние проекты, призналась сама девушка
Ламу и Славу Зайцева связывает давняя дружба и многолетние проекты, призналась сама девушка


Лама появилась на подиуме в наряде от Зайцева ярко-зелёного цвета, который, как заметила сама девушка, символизирует жизнь.


Коллекция Зайцева называется «Грани» и представляет весну-лето 2018 года
Коллекция Зайцева называется «Грани» и представляет весну-лето 2018 года


Музыкант, исполнительница и продюсер, в прошлом — новосибирская певица Лама Сафонова, сейчас живёт в Москве. В конце 2016 года узнала о страшном диагнозе: рак третьей степени. За год она перенесла несколько операций и курсов лучевой и химиотерапии. Окончательный ответ — удалось ли победить болезнь, врачи обещают дать через месяц после очередного исследования.


В сентябре Лама Сафонова записала свою первую после длительного перерыва песню «Мама».

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