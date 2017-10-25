Фото: звери в Новосибирском зоопарке обнюхивают выпавший снег
Звери в Новосибирском зоопарке, как и жители Новосибирска, сегодня с утра оказались в новых условиях — всё вокруг засыпало снегом.
Специально для читателей фотограф НГС.НОВОСТИ сходил в зоопарк, чтобы проследить, как звери ведут себя в заснеженных вольерах. Оказалось, что многие из них изучают обстановку и обнюхивают то, что лежит на земле.
Также мы сегодня ведём онлайн-трансляцию, в которой можно посмотреть, как выглядят другие места Новосибирска после снегопада. Если у вас есть фотографии ваших животных, которые сегодня увидели снег, — присылайте их в редакцию на электронную почту news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или на редакционный WhatsApp по номеру 8-923-157-00-00.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова