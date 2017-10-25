Фото: звери в Новосибирском зоопарке обнюхивают выпавший снег

Звери в Новосибирском зоопарке, как и жители Новосибирска, сегодня с утра оказались в новых условиях — всё вокруг засыпало снегом.


Специально для читателей фотограф НГС.НОВОСТИ сходил в зоопарк, чтобы проследить, как звери ведут себя в заснеженных вольерах. Оказалось, что многие из них изучают обстановку и обнюхивают то, что лежит на земле.


Также мы сегодня ведём онлайн-трансляцию, в которой можно посмотреть, как выглядят другие места Новосибирска после снегопада. Если у вас есть фотографии ваших животных, которые сегодня увидели снег, — присылайте их в редакцию на электронную почту news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или на редакционный WhatsApp по номеру 8-923-157-00-00.


Белые тигры почти сливаются с природой — слой снега ещё тонкий и сквозь него просвечивает темная земля
Белые тигры почти сливаются с природой — слой снега ещё тонкий и сквозь него просвечивает темная земля


Не слишком обрадованный похолоданем дикий кот решил вернуться в теплый павильон
Не слишком обрадованный похолоданем дикий кот решил вернуться в теплый павильон


Австралийские животные тоже заинтересовались погодными изменениями
Австралийские животные тоже заинтересовались погодными изменениями


Кенгуру изучают подмёрзшую землю
Кенгуру изучают подмёрзшую землю


Возможно, эти звери слегка обескуражены происходящим
Возможно, эти звери слегка обескуражены происходящим


Копытные тоже пока принюхиваются к новой обстановке
Копытные тоже пока принюхиваются к новой обстановке


А вот в вольер белых медведей зима совсем не пришла. Очевидно, Герда не слишком довольна
А вот в вольер белых медведей зима совсем не пришла. Очевидно, Герда не слишком довольна


Зато птицы, судя по всему, еще не до конца поняли, что произошло 
Зато птицы, судя по всему, еще не до конца поняли, что произошло 


Утки точно не почувствовали разницу — они будут плавать, пока вода совсем не замёрзнет
Утки точно не почувствовали разницу — они будут плавать, пока вода совсем не замёрзнет


Пеликанов тоже похолодание не беспокоит — они ещё достаточно расслабленны
Пеликанов тоже похолодание не беспокоит — они ещё достаточно расслабленны


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