Фото: звери в Новосибирском зоопарке обнюхивают выпавший снег

Звери в Новосибирском зоопарке, как и жители Новосибирска, сегодня с утра оказались в новых условиях — всё вокруг засыпало снегом.





Специально для читателей фотограф НГС.НОВОСТИ сходил в зоопарк, чтобы проследить, как звери ведут себя в заснеженных вольерах. Оказалось, что многие из них изучают обстановку и обнюхивают то, что лежит на земле.





Также мы сегодня ведём онлайн-трансляцию, в которой можно посмотреть, как выглядят другие места Новосибирска после снегопада. Если у вас есть фотографии ваших животных, которые сегодня увидели снег, — присылайте их в редакцию на электронную почту news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или на редакционный WhatsApp по номеру 8-923-157-00-00.





Белые тигры почти сливаются с природой — слой снега ещё тонкий и сквозь него просвечивает темная земля





Не слишком обрадованный похолоданем дикий кот решил вернуться в теплый павильон





Австралийские животные тоже заинтересовались погодными изменениями





Кенгуру изучают подмёрзшую землю





Возможно, эти звери слегка обескуражены происходящим





Копытные тоже пока принюхиваются к новой обстановке





А вот в вольер белых медведей зима совсем не пришла. Очевидно, Герда не слишком довольна





Зато птицы, судя по всему, еще не до конца поняли, что произошло





Утки точно не почувствовали разницу — они будут плавать, пока вода совсем не замёрзнет





Пеликанов тоже похолодание не беспокоит — они ещё достаточно расслабленны



