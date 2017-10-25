И так сойдёт: коммунальщики прикрутили к разрушенному потолку кусок фанеры

Кусок фанеры защищает жильцов от осыпающейся штукатурки

Коммунальщики вместо капитального ремонта крыши в доме № 8«а» на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе прикрутили к потолку лист фанеры. Теперь это единственное, что защищает жильцов от падающих на голову кусков штукатурки.





«Дом у нас старый, проблема связана в основном с крышей дома, которая начала в буквальном смысле обваливаться. Я неоднократно писала жалобу в УК, но постоянно получала отказ. Тогда я написала обращение в приёмную президента. Там мой запрос перенаправили в правительство Новосибирска, а оттуда жалобу передали в ГЖИ. ГЖИ посмотрела наш дом и составила предписание для УК. Управляющая компания кустарным образом устранила проблему с крышей. После того как они устранили видимые проблемы — у нас в подъезде осыпался потолок. Весь потолочный настил упал», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница дома Дарья.





По словам девушки, в управляющей компании не раз отказывались ремонтировать потолок, а после на нём появился кусок фанеры.





«Они говорили, что это временно. Я подписала акт о проделанной работе, но с указанием, что это временное решение. А потом мне пришло письмо от заместителя губернатора, где написано, что УК отчиталась о ремонтных работах в нашем подъезде. Там написано, что все работы окончены, хотя на самом деле ничего описанного в письме по факту не сделано», — резюмировала Дарья.







В управляющей компании «Октябрьская», обслуживающей дом, корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что ремонт подъезда будет осуществляться только после заявления в управляющую компанию.







«К нам никто не обращался. Ремонт подъезда проходит только после обращения жителей. Они должны попросить УК предоставить им локальный сметный расчёт. Мы частично ремонтировали кровлю в том месте, где она текла, а всё остальное мы и не делали. Жильцы должны сами оплачивать и содержать общедомовое имущество в нормальном состоянии», — рассказала начальник ПТО Ольга Пугачёва.







Напомним, в этом году управляющие компании Новосибирска оказались в центре скандала из-за включенной в платёжки горожан страховки жилья. Несколько управляющих компаний попались с поличным — жильцы заметили, что в платёжных документах появились дополнительные строки.