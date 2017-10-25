«Аня потеряла ребёнка, лежит в коме»: родные жертв лобового ДТП на трассе ищут очевидцев





Родственники ищут очевидцев страшной аварии

На трассе «Иртыш», недалеко от Чулыма, 24 октября произошло лобовое столкновение «Лексуса» и «Субару», автомобили выкинуло за проезжую часть.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областной ГИБДД, 43-летний водитель «Лексуса» двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска. «На 1332-м километре автодороги "Иртыш" произошло лобовое столкновение с автомобилем "Субару", пострадали оба водителя», — пояснили в ведомстве.





В ГИБДД уточнили, что у водителей черепно-мозговые травмы, 22-летняя беременная пассажирка «Субару» получила травму живота и повреждение внутренних органов.





Родственники водителя «Субару» уточнили, что в машине находились жители Чулыма Анна и Олег Дятловы — они поженились несколько недель назад и ехали в Новосибирск, чтобы сделать УЗИ.





«Не доехали, — вздыхает племянница водителя Кристина Вишневская. — Аня потеряла ребёнка, на шестом месяце беременности, сейчас она лежит в реанимации, в коме. У дяди сотрясение мозга, он в тяжелом состоянии, но в сознании».







ДТП произошло в 7:50 на трассе Иртыш

Близкие Дятловых полагают, что водитель «Лексуса» сейчас пытается уничтожить доказательства ДТП. «Он вчера пришёл в себя, забрал документы, удалил запись с видеорегистратора, сказал, что мы всех подкупили и уехал. Но вроде в ДТП виноват именно водитель "Лексуса" — он обгонял фуру и поэтому врезался в "Субару"».







В ГИБДД пояснили, что виновник ДТП пока не установлен. «Пока рано об этом говорить, — подчеркнули в ведомстве. — Сейчас разбираемся в происшествии, изучаем показания свидетелей, показания водителей».





Родственники молодожёнов надеются выяснить истинного виновника ДТП, поэтому они просят откликнуться всех очевидцев аварии.





Напомним, что в Новосибирске продолжают искать очевидцев ДТП на Маркса — там под колёса автомобиля попал 19-летний студент, парень умер в реанимации.