S7 попала в рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний

S7 Airlines задержала около тысячи рейсов за 9 месяцев

Аналитическое агентство РИА Рейтинг составило список самых пунктуальных авиакомпаний страны — на шестой строчке из 33 оказалась новосибирская компания S7 Airlines.





Почти все авиакомпании списка летают в Новосибирск и из него — исключение, по информации аэропорта Толмачёво, составляет только «Северсталь».





Рейтинг составили на основе данных Росавиации. По информации ведомства, всего за 9 месяцев 2017 года общая доля задержанных рейсов составила 3%. В предыдущие годы она не превышала 2,7%. Всего же российские авиакомпании за этот период выполнили 627 тысяч рейсов, почти треть из них сделал «Аэрофлот».





Лидером рейтинга стала авиакомпания «ЮТэйр» — с января по сентябрь этого года только 1,2% её рейсов задерживались более чем на 2 часа и 0,3% — более чем на 6 часов. «Столь высокая аккуратность с вылетами, скорее всего, связана со спецификой обслуживания вахтовиков», — предположили составители рейтинга.







В пятёрку лидеров также вошли компании «Победа» (1,3% рейсов с более чем 2-часовой задержкой), «ЮВТ АЭРО» (1,5%), «Северсталь» (1,5%), а также «Аэрофлот» (1,6%).





Новосибирская компания S7 Airlines заняла 6-ю строчку с 1,7% рейсов, задержанных более чем на 2 часа. За девять месяцев 2017 года у неё было 58,2 тысячи авиарейсов. То есть авиакомпания задержала почти тысячу рейсов.







Согласно рейтингу, чаще всего задержки рейсов возникали у авиакомпании «ВИМ-АВИА» — 13,9% рейсов, выполненных этой авиакомпанией, задерживались более чем на два часа. Также среди аутсайдеров рейтинга оказались Pegas Fly (12,1%), «Ай Флай» (10,2%) и «Ред Вингс» (9,5%).







Среди других авиакомпаний в перечне оказались «Россия» (7-е место), «Глобус» (10-е место), «Ямал» (12-е место), «Аврора» (13-е место), «Уральские авиалинии» (24-е место).





Полный список агентства РИА Рейтинг





В начале октября за регулярные задержки рейсов на три миллиона рублей оштрафовали авиакомпанию «Икар», которая выполняла полёты не только из Новосибирска, но и Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска и других городов.