Новогодние горки в Центральном парке решили сделать платными


Каток в Центральном парке прошлой зимой
Каток в Центральном парке прошлой зимой

Центральный парк в Новосибирске этой зимой решил не ставить бесплатную горку, а вместо этого сделать платный ледовый городок.


«Я в парке гулял с ребёнком и услышал от одного из продавцов в киосках, что в этом году ледовой горки не будет. Прежде обслуживали и строили горку сами предприниматели, но администрация парка сказала, что это травмоопасно и что они в этом году будут строить ледовый городок, огородят его и построят маленькие горки», — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец Александр Яковлев.


Мужчина позвонил в «Центральный парк», где ему сообщили, что вход в будущий городок будет стоить 100 рублей.


«У меня двое детей, я за них и за себя по 100 рублей должен отдать. А гуляем мы два раза в день, то есть сходили, пообедали, пришли ещё раз и ещё по 300 рублей. 600 рублей получается! Никакой альтернативы бесплатной не будет. Мы живём на Ядринцевской, каждый день гуляем в парке, очень накладно получится детям покататься на горке», — возмущён новосибирец.


Директор Центрального парка Владимир Козырев подтвердил НГС.НОВОСТИ, что этой зимой в парке не будет большой бесплатной горки, но появится платный ледовый городок.


«Лет пять ставили здесь деревянную горку и заливали её. Но так как концепция у нас меняется, мы растём, и в нашем видении центральный каток города перемещается с площади Ленина в Центральный парк, на него вход будет бесплатный. Но пробуем делать ледовый городок для детей, вход будет платный, инвестора нет, это активность парка», — рассказал Владимир Козырев.


Но директор отметил, что пока стоимость входа не установлена, а проект городка ещё разрабатывают.


Он также добавил, что бесплатные детские городки и горки будут на площади Ленина.


В июне этого года началась реконструкция Центрального парка. Город выделил на неё 18 млн рублей. Рабочие уже отремонтировали асфальтовые дорожки, поставили новые фонари, в этом году также планируется отреставрировать фасад здания администрации Центрального парка.


Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова рассказывала, что в следующем году в парке уберут детскую железную дорогу и сделают на этом месте детскую площадку. Все аттракционы хотят переместить в одно место — к улице Фрунзе, ещё планируют заменить колесо обозрения.

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