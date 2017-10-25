Синоптики заявили, что на смену метелям придут дожди

Снег в Новосибирской области скоро растает  
Снег в Новосибирской области скоро растает  

Снег, который выпал сегодня ночью, пролежит недолго — уже завтра днём температура в Новосибирске поднимется до +1 градуса.


Накануне Новосибирская область попала под влияние холодного атмосферного фронта, который вызвал обильные осадки. Дождь перешёл в снегопад, и к утру 25 октября снежный покров местами достигал 1–3 см, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


«Мы ждём, что сегодня ещё осадки будут иметь место, естественно, снег, с гололёдными явлениями, метелями, с порывистым ветром до 23 м/с. Завтра осадки будут слабеть, ветер тоже будет ослабевать. А 27 октября мы ждём прекращения осадков», — сообщил Ренад Ягудин.


Такая ситуация будет характерна как для области в целом, так и для Новосибирска в частности. По данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, ещё сегодня днём и ночью 26 октября в городе будет идти снег. Потом осадки прекратятся. 26 октября ожидается –2...–4 градуса ночью и –1...+1 днём, 27 октября будет –3....–5 градусов ночью и 0...+2 днём. Прогноза погоды на 28 октября на сайте пока ещё нет.


В целом по области в ближайшие двое суток, 26 и 27 октября, ночная температура будет понижаться до –2…–7 градусов, местами до –12. Днём будет около нуля или несколько выше, сообщили в Новосибирском Гидрометцентре.


В субботу, 28 октября, погода в регионе снова изменится: на неё повлияет очередной циклон из районов Казахстана. «Вновь пойдут дожди, и температура днём может повыситься до +1…+7 градусов», — добавил Ренад Ягудин, подчеркнув, что снежный покров пока не установится.


Снегопад в Новосибирске начался сегодня ночью и продолжился утром. На городских дорогах образовались пробки, увеличилось количество ДТП, а водители встали в очереди на шиномонтажки. 

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