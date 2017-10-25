На борту самолёта из Красноярска в Новосибирск умер пассажир

Вылет рейса задержали на два часа
Вылет рейса задержали на два часа

Утром 25 октября пассажир рейса из Красноярска в Новосибирск авиакомпании «Победа» умер на борту самолёта.


Информация, что на борту самолёта в Красноярске умер пассажир, появилась утром в социальных сетях. Очевидцы пишут, что самолёт ещё не взлетел и только начал трогаться с места, как мужчина резко почувствовал себя плохо. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу подтвердили, что пассажир умер.


«Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели и личность мужчины», — добавили в пресс-службе транспортной полиции.


Судя по онлайн-табло аэропорта Толмачёво, самолёт Boing-737 авиакомпании «Победа» должен был прилететь в Новосибирск в 9:15, но рейс задержался и прилетит в 11:10.


Этим летом при посадке самолёта «Боинг 767» авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска в Москву, на борту умер мужчина лет 45–50. «Все медицинские службы приехали к моменту посадки рейса, но, к сожалению, уже ничем не смогли помочь», — говорили тогда в пресс-службе аэропорта Домодедово.

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