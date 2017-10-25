Три аварии подряд: на скользкой дороге возле Владимировской столкнулись пять машин

Утром 25 октября после того, как в Новосибирске выпал снег автомобили начали массово попадать в аварии — только на Туннельном спуске произошло три ДТП подряд.





Аварии случились недалеко от дома № 2 по улице Владимировская.







«Всё началось в 8 утра со столкновения Renault Logan и Toyota Wish. Участники двигались по Туннельному спуску навстречу друг другу. Водитель "Рено" не справился с управлением на гололеде и столкнулся со встречной "Тойотой"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







В первой аварии встретились Renault Logan и Toyota Wish





После того как на место прибыли аваркомы, с улицы Дмитрия Шамшурина начала спускаться Toyota Ipsum. «Тойоту» занесло, затем она проехала через бордюр и врезалась в столб.







Toyota Ipsum занесло на скользкой дороге





Машина проехала через бордюр и врезалась в столб





А вскоре рядом столкнулись ещё «УАЗ Патриот» и Renault Megane. Участники аварии двигались со стороны Владимировской, водитель УАЗа не справился с управлением и зацепил «Рено».







ДТП с автомобилями «УАЗ Патриот» и Renaul Megane





«Также в городе огромное количество мелких аварий по причине гололеда», — предупреждает «Автоспас».







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