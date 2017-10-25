Три аварии подряд: на скользкой дороге возле Владимировской столкнулись пять машин

Утром 25 октября после того, как в Новосибирске выпал снег автомобили начали массово попадать в аварии — только на Туннельном спуске произошло три ДТП подряд.


Аварии случились недалеко от дома № 2 по улице Владимировская.


«Всё началось в 8 утра со столкновения Renault Logan и Toyota Wish. Участники двигались по Туннельному спуску навстречу друг другу. Водитель "Рено" не справился с управлением на гололеде и столкнулся со встречной "Тойотой"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В первой аварии встретились Renault Logan и Toyota Wish
В первой аварии встретились Renault Logan и Toyota Wish


После того как на место прибыли аваркомы, с улицы Дмитрия Шамшурина начала спускаться Toyota Ipsum. «Тойоту» занесло, затем она проехала через бордюр и врезалась в столб.


Toyota Ipsum занесло на скользкой дороге
Toyota Ipsum занесло на скользкой дороге


Машина проехала через бордюр и врезалась в столб
Машина проехала через бордюр и врезалась в столб


А вскоре рядом столкнулись ещё «УАЗ Патриот» и Renault Megane. Участники аварии двигались со стороны Владимировской, водитель УАЗа не справился с управлением и зацепил «Рено».


ДТП с автомобилями «УАЗ Патриот» и Renaul Megane
ДТП с автомобилями «УАЗ Патриот» и Renaul Megane


«Также в городе огромное количество мелких аварий по причине гололеда», — предупреждает «Автоспас».


НГС.НОВОСТИ продолжают следить за обстановкой в городе — мы ведем онлайн с заснеженных улиц и заледенелых дорог. Присылайте свои фото заснеженного Новосибирска и последствий снегопада в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или на редакционный WhatsApp по номеру 8-923-157-00-00.

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