Перед пешеходным переходом на Красном проспекте воткнули столб

На перекрёстке Красного проспекта и Свердлова

Пешеходам стало неудобно переходить дорогу на Красном проспекте в центре Новосибирска: перед «зеброй» рядом с художественным музеем поставили столб.





«Столб появился буквально несколько дней назад. Пустой металлический столб. На той неделе его ещё не было точно», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидица Евгения Трофимова.







По её словам, раньше в этом месте стояла только опора освещения, теперь перед пешеходным переходом уже два столба.







НГС.НОВОСТИ направили запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, зачем поставили ещё один столб и почему именно в этом месте.











