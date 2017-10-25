Перед пешеходным переходом на Красном проспекте воткнули столб

На перекрёстке Красного проспекта и Свердлова
На перекрёстке Красного проспекта и Свердлова

Пешеходам стало неудобно переходить дорогу на Красном проспекте в центре Новосибирска: перед «зеброй» рядом с художественным музеем поставили столб.


«Столб появился буквально несколько дней назад. Пустой металлический столб. На той неделе его ещё не было точно», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидица Евгения Трофимова.


По её словам, раньше в этом месте стояла только опора освещения, теперь перед пешеходным переходом уже два столба.


НГС.НОВОСТИ направили запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, зачем поставили ещё один столб и почему именно в этом месте.


Перед пешеходным переходом на Красном проспекте воткнули столб


Перед пешеходным переходом на Красном проспекте воткнули столб


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