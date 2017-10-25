Новосибирск засыпало снегом: водители встали в 8-балльные пробки

Снег во дворе дома № 118 по улице Кропоткина

Утром 25 октября на улицах Новосибирска лёг снег.







Снегопад начался ещё ночью и продолжился под утро. Осадки затруднили движение на дорогах: водители встали в 8-балльные пробки. Ситуацию усугубили несколько ДТП как на левом, так и на правом берегах.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, довольно плотный затор образовался на Богдана Хмельницкого. Пробка в сторону центра города растянулась от улицы Тайгинской до Писемского. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 5 км/ч.





Самая плотная утренняя пробка в Калининском районе





Также корреспондент НГС.НОВОСТИ сообщает о гигантских пробках на выезде из Затулинки.





Пробки на левом берегу





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