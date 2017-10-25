Новосибирск засыпало снегом: водители встали в 8-балльные пробки

Снег во дворе дома № 118 по улице Кропоткина
Снег во дворе дома № 118 по улице Кропоткина

Утром 25 октября на улицах Новосибирска лёг снег. 


Снегопад начался ещё ночью и продолжился под утро. Осадки затруднили движение на дорогах: водители встали в 8-балльные пробки. Ситуацию усугубили несколько ДТП как на левом, так и на правом берегах.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, довольно плотный затор образовался на Богдана Хмельницкого. Пробка в сторону центра города растянулась от улицы Тайгинской до Писемского. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 5 км/ч.


Самая плотная утренняя пробка в Калининском районе
Самая плотная утренняя пробка в Калининском районе


Также корреспондент НГС.НОВОСТИ сообщает о гигантских пробках на выезде из Затулинки.


Пробки на левом берегу
Пробки на левом берегу


Наверняка и вы тоже сегодня утром сделали не одну фотографию заснеженного города. Присылайте свои снимки на электронную почту news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или на редакционный WhatsApp по номеру 8-923-157-0000.

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