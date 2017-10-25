Мэрия не потратила ни рубля на размещение баннеров к столетию революции

Билборд на пересечении улиц Советской и 1905 года

В мэрии Новосибирска рассказали, сколько билбордов к столетию Октябрьской революции повесили в городе и кто заплатил за их размещение.







Городские власти объявили о том, что плакаты к столетию революции провисят в городе ещё две недели — до 8 ноября.





«Эскиз плакатов утвержден организационным комитетом по подготовке и проведению мероприятий, посвященных столетию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года в России. В основу изображения на баннерах взяты мотивы иллюстраций книги Джона Рида "Десять дней, которые потрясли мир" 1925 года выпуска (художник Сергей Чехонин)», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что всего на рекламных щитах появилось семьдесят плакатов к столетию революции. Распространители рекламы повесили их бесплатно «в рамках обязательств по размещению социальной рекламы».







Билборды к столетию революции появились в городе на прошлой неделе. На этих плакатах изображён Владимир Ленин на фоне революционно настроенных масс. В правом верхнем углу плакатов размещается надпись «Великому Октябрю 100 лет».







Эти билборды вызвали неоднозначную реакцию горожан. Недовольные даже изрисовали пару плакатов.