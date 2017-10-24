Выплата по ОСАГО достигла 77 000 рублей

Средняя выплата по ОСАГО в России в январе-сентябре 2017 года выросла на 17% и составила 77 000 рублей, об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. При этом ОСАГО назвали наиболее убыточным сегментом страхового рынка.





«ОСАГО продолжает оставаться наиболее проблемным сегментом. Особенно это прослеживается на разрыве в динамике между средней выплатой, которая значительно выросла, и средней премией, которая продолжает сокращаться», — рассказал Игорь Юргенс. Средняя премия снизилась на 3% — до 5,814 тыс. рублей.





Сейчас в Минфине рассматривается закон, который предлагает страховщикам самостоятельно устанавливать стоимость полисов ОСАГО. Впрочем, повышения тарифа власти обещают не допустить.





