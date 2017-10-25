В Новосибирске выпал мокрый снег

Этой ночью столица Сибири оказалась во власти сильного дождя и мокрого снега. Столбик термометра опустила до 0 градусов. 


Новосибирцы начали публиковать в социальной сети Instagram фото непогоды. 



Ливень стал героем видеозаписи. 



Сотворил красоту около аэропорта. 


Внезапно... #новосибирск #аэропорт #толмачево #siberianvideotrip2017 #twobroproduction

Публикация от Vitaly Subbotin (@vitalysubbotin)


И ожидаемо перешел в мокрый снег. 


В Новосибирске выпал мокрый снег


Вчера о погодных неурядицах горожан предупредили сотрудники МЧС. По информации ведомства, на дорогах ожидается гололед. В связи с этим мэрия Новосибирска настоятельно попросила автолюбителей «переобуться»


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