В Новосибирске выпал мокрый снег

Этой ночью столица Сибири оказалась во власти сильного дождя и мокрого снега. Столбик термометра опустила до 0 градусов.







Новосибирцы начали публиковать в социальной сети Instagram фото непогоды.









Ливень стал героем видеозаписи.









Сотворил красоту около аэропорта.





Внезапно... #новосибирск #аэропорт #толмачево #siberianvideotrip2017 #twobroproduction Публикация от Vitaly Subbotin (@vitalysubbotin) Окт 24 2017 в 10:51 PDT





И ожидаемо перешел в мокрый снег.









Вчера о погодных неурядицах горожан предупредили сотрудники МЧС. По информации ведомства, на дорогах ожидается гололед. В связи с этим мэрия Новосибирска настоятельно попросила автолюбителей «переобуться».



