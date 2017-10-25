В Новосибирске выпал мокрый снег
Этой ночью столица Сибири оказалась во власти сильного дождя и мокрого снега. Столбик термометра опустила до 0 градусов.
Новосибирцы начали публиковать в социальной сети Instagram фото непогоды.
Ливень стал героем видеозаписи.
Сотворил красоту около аэропорта.
И ожидаемо перешел в мокрый снег.
Вчера о погодных неурядицах горожан предупредили сотрудники МЧС. По информации ведомства, на дорогах ожидается гололед. В связи с этим мэрия Новосибирска настоятельно попросила автолюбителей «переобуться».
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Сергей Жигальцев
Фото Алексея Кошлякова
Фото на превью Александра Ощепкова