Количество экстремистских преступлений в Сибири выросло почти на 14%

За восемь месяцев в Сибири выявили 150 преступлений экстремистской направленности

Николай Петрушев, секретарь Совета безопасности РФ, рассказал, что в Сибирском федеральном округе стало почти на 14% больше преступлений экстремистской направленности.







«За восемь месяцев текущего года в [Сибирском федеральном] округе было выявлено 150 преступлений экстремистской направленности. Рост по сравнению с прошлым годом составил почти 14%», — цитирует ТАСС Патрушева.







По словам эксперта, на наличие материалов экстремистской и террористической направленности проверяют не только интернет, но и библиотеки. Для этого даже увеличили штат сотрудников судебно-экспертных учреждений — на 420 человек.







«Важно продолжить данную работу, обеспечить эффективное противодействие любым формам проявления экстремизма и терроризма, надёжно обеспечить безопасность граждан, их мирную жизнь», — подчеркнул секретарь Совета безопасности.







Ранее НГС.НОВОСТИ писали о том, что в Новосибирской области снизился общий уровень преступности. По данным правоохранительных органов, в период с января по сентябрь было зарегистрировано около 33 тысяч преступлений, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

