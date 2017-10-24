Водитель «Ниссана» устроил тройное ДТП на Фабричной
Авария с участием трёх машин произошла поздним вечером на улице Фабричной. В столкновении сошлись «Ниссан-Санни», ВАЗ-2110 и Lexus RX.
По данным сотрудников мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались со стороны Димитровского моста в сторону площади инженера Будагова.
«"Лексус" остановился на светофоре, за ним встала "десятка", а водитель "Ниссана" всех собрал», — рассказали аваркомы.
Информации о пострадавших нет.
Далеко не всегда участники ДТП отделываются лёгким испугом. Сегодня днём НГС.НОВОСТИ писали о мотоциклисте, который в результате аварии лишился ступни.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск