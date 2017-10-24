Водитель «Ниссана» устроил тройное ДТП на Фабричной

Информации о пострадавших нет 
Информации о пострадавших нет 

Авария с участием трёх машин произошла поздним вечером на улице Фабричной. В столкновении сошлись «Ниссан-Санни», ВАЗ-2110 и Lexus RX.


По данным сотрудников мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались со стороны Димитровского моста в сторону площади инженера Будагова.


«"Лексус" остановился на светофоре, за ним встала "десятка", а водитель "Ниссана" всех собрал», — рассказали аваркомы.


Информации о пострадавших нет.


Далеко не всегда участники ДТП отделываются лёгким испугом. Сегодня днём НГС.НОВОСТИ писали о мотоциклисте, который в результате аварии лишился ступни

Прочтений: 1674
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено