Водитель «Ниссана» устроил тройное ДТП на Фабричной

Информации о пострадавших нет

Авария с участием трёх машин произошла поздним вечером на улице Фабричной. В столкновении сошлись «Ниссан-Санни», ВАЗ-2110 и Lexus RX.







По данным сотрудников мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались со стороны Димитровского моста в сторону площади инженера Будагова.







«"Лексус" остановился на светофоре, за ним встала "десятка", а водитель "Ниссана" всех собрал», — рассказали аваркомы.







Информации о пострадавших нет.







Далеко не всегда участники ДТП отделываются лёгким испугом. Сегодня днём НГС.НОВОСТИ писали о мотоциклисте, который в результате аварии лишился ступни.

