Жители четырнадцати домов в Ленинском районе остались без света

Отключение произошло в 21:40 
Отключение произошло в 21:40 

Жители четырнадцати домов в Ленинском районе остались этим вечером без света. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 21:40.


В настоящий момент электричества нет в домах по улицам Котовского и Широкой — всего 14 зданий.

Жители четырнадцати домов в Ленинском районе остались без света


В службе 051 пояснили, что причиной отключения стала авария. В квартирах горожан электричество появится ориентировочно через два-три часа. 


В конце сентября НГС.НОВОСТИ сообщали о крупной аварии в Ленинском районе. Тогда без света остались жители более 800 домов

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