Жители четырнадцати домов в Ленинском районе остались без света

Отключение произошло в 21:40

Жители четырнадцати домов в Ленинском районе остались этим вечером без света. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 21:40.







В настоящий момент электричества нет в домах по улицам Котовского и Широкой — всего 14 зданий.







В службе 051 пояснили, что причиной отключения стала авария. В квартирах горожан электричество появится ориентировочно через два-три часа.







В конце сентября НГС.НОВОСТИ сообщали о крупной аварии в Ленинском районе. Тогда без света остались жители более 800 домов.

