Жители четырнадцати домов в Ленинском районе остались без света
Жители четырнадцати домов в Ленинском районе остались этим вечером без света. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в
В настоящий момент электричества нет в домах по улицам Котовского и
В службе 051 пояснили, что причиной отключения стала авария.
В конце сентября НГС.НОВОСТИ сообщали о крупной аварии в Ленинском районе. Тогда без света остались жители более 800 домов.
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Сергей Жигальцев
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот карты «Мой Новосибирск» (2)