Мэрия просит новосибирцев срочно «переобуть» свои машины


Уже завтра прогнозируют сильный ветер и гололёд
Уже завтра прогнозируют сильный ветер и гололёд

В мэрии Новосибирска попросили автомобилистов поторопиться со сменой летней резины на зимнюю. 


«Даже несмотря на то, что сейчас ещё нет снежного покрова, в вечернее время, когда асфальт остывает, при превышении скорости тормозной путь увеличивается, и водители не успевают вовремя среагировать, что приводит к ДТП», — сообщили в пресс-центре мэрии.


По прогнозам синоптиков, гололёд, мокрый снег и сильный ветер настигнут новосибирцев уже завтра, 25 октября. Как добавили в мэрии, к работе в зимних условиях сегодня готово 83% дорожной техники. «На случай неблагоприятных погодных условий, связанных с образованием гололёдных явлений, а также выпадением осадков в виде снега, в ДЭУ организовано дежурство зимней техники (комбинированных дорожных машин) до 30 единиц в смену», — пояснили в мэрии и добавили, что вместе с этим городские ДЭУ заготовили 116 тысяч тонн песка и 60 тысяч тонн песко-соляной смеси. 


К слову, некоторые автомобилисты приготовились к зиме заранее — в начале октября они выстраивались в очереди на шиномонтаж

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