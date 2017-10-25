Жителей Первомайского района напугали слухи о маньяке с серьгой в ухе





Информация о нападениях на детей пока не подтвердилась

В Новосибирске жители Первомайского района массово распространяют в WhatsApp сообщения о маньяке, который якобы пытается похитить маленьких детей.





«Данная информация проверяется полицией и Следственным комитетом», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Как рассказали читатели НГС, родители школьников в мессенджерах пересылают друг другу сообщения о том, что в Новосибирске «появился маньяк». Рассказывают, что мужчина сначала уговаривает детей пойти с ним гулять, а когда те отказываются, пытается насильно утащить их с собой. В сообщении описывается два случая — оба раза детям удавалось вырваться из рук «маньяка».





При этом в сообщении указана ориентировка на мужчину — синяя шапка, чёрная куртка, тёмные джинсы и серьга в правом ухе.





Несколько лет назад новосибирцев испугали сообщения о рыжем маньяке, которые распространялись в соцсети «ВКонтакте». Люди пересылали друг другу сообщения о том, что мужчина уже убил маму и маленькую девочку в Ленинском районе и пытался напасть на детей в Кировском районе. Полиция тогда тоже опровергла существование маньяка.