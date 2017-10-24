Власти возобновили работу популярного троллейбуса после месяца перерыва
Завтра, 25 октября, в Новосибирске возобновится работа троллейбусов на маршруте
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Маршрут приостановили ещё в сентябре из-за аварийного ремонта на теплотрассе, которым занимались специалисты компании «СИБЭКО». Из-за этого часть улицы Фрунзе сузили на несколько метров. Предполагалось, что ремонт займёт 10 дней, но позднее его продлили ещё на две недели.
Сейчас все работы компания «СИБЭКО» выполнила и привела проезжую часть в норму.
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Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова