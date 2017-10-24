Огромную яму у детского сада прикрыли деревянными крышками после публикации НГС

Яму прикрыли сегодня днём
Яму прикрыли сегодня днём

Огромную яму, которая появилась у порога детского сада № 376 на улице Каменской в Центральном районе Новосибирска, прикрыли деревянными крышками от кабельной катушки. 


Как сообщил НГС.НОВОСТИ отец одного из воспитанников детсада Александр Кириенко, яму прикрыли в обед, около 14:00. 


«Я сам работаю в строительстве, у неё (крышки от катушки. — К.Ш.) вес такой, что её задрать, конечно, можно, но для этого надо приложить недюжинную силу. Я сомневаюсь, что её сможет кто-то сдвинуть. Дети в безопасности в данную минуту. Остаётся говорить, что ну слава богу хоть так. Ничего не сделаешь», — вздыхает Александр. 


Яму глубиной около двух-трёх метров заметили родители, которые сегодня утром привели своих детей в детский сад. Её огородили лишь сигнальной лентой. В пресс-центре мэрии Новосибирска НГС.НОВОСТИ сообщили, что вырыли яму специалисты ООО «Тибба», которые ремонтируют электрокабель.


Ещё утром яма у детского сада была огорожена лишь сигнальной ленточкой
Ещё утром яма у детского сада была огорожена лишь сигнальной ленточкой


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