Будет скользко: новосибирцев предупредили о гололёде и сильном ветре

Новосибирцев предупредили о том, что на дорогах будет гололёд

Новосибирское МЧС готовится к гололёду, мокрому снегу и сильному ветру завтра, 25 октября.







Завтра в Новосибирской области ухудшится погода: синоптики ожидают дождь и мокрый снег, гололёд, порывистый ветер до 23 м/с и похолодание, предупредили в МЧС, отметив, что все подразделения перешли в режим повышенной готовности.







«Речь идёт о подготовительных мероприятиях, в частности, пожарно-техническое вооружение подготовлено к условиям работы в низких температурах. А резервная техника прошла дополнительное техническое обслуживание. Проведены инструктажи с личным составом в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.







Спасатели сообщили, что завтра, вероятно, будет сложная дорожная обстановка, а сильный ветер может обвалить деревья и оборвать линии связи и электропередачи.







«Кроме того, гололёд на дорогах повышает риск возникновения аварийных ситуаций: автомобилистам и пешеходам следует проявлять осторожность и соблюдать правила дорожного движения»,





— просят в министерстве. В МЧС подчеркнули, что сейчас готовятся сделать мобильные пункты обогрева и питания на трассах.







Обо всех происшествиях МЧС просит сообщать по телефонам 112 и 101.





