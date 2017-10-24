Будет скользко: новосибирцев предупредили о гололёде и сильном ветре

Новосибирцев предупредили о том, что на дорогах будет гололёд
Новосибирцев предупредили о том, что на дорогах будет гололёд

Новосибирское МЧС готовится к гололёду, мокрому снегу и сильному ветру завтра, 25 октября.


Завтра в Новосибирской области ухудшится погода: синоптики ожидают дождь и мокрый снег, гололёд, порывистый ветер до 23 м/с и похолодание, предупредили в МЧС, отметив, что все подразделения перешли в режим повышенной готовности.


«Речь идёт о подготовительных мероприятиях, в частности, пожарно-техническое вооружение подготовлено к условиям работы в низких температурах. А резервная техника прошла дополнительное техническое обслуживание. Проведены инструктажи с личным составом в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.


Спасатели сообщили, что завтра, вероятно, будет сложная дорожная обстановка, а сильный ветер может обвалить деревья и оборвать линии связи и электропередачи.


«Кроме того, гололёд на дорогах повышает риск возникновения аварийных ситуаций: автомобилистам и пешеходам следует проявлять осторожность и соблюдать правила дорожного движения», 


— просят в министерстве. В МЧС подчеркнули, что сейчас готовятся сделать мобильные пункты обогрева и питания на трассах.


Обо всех происшествиях МЧС просит сообщать по телефонам 112 и 101.


Ранее Гидрометцентр рассказал, что на этой неделе в Новосибирской области будет дождливо и холодно: к 26 октября ночные температуры понизятся до –2…–8 градусов, а дневные — до –2…+3.

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