Новосибирец получил 300 часов обязательных работ за гибель сурикатов в контактном зоопарке

Некоторые животные из контактного зоопарка умерли взаперти, среди них были и сурикаты
Некоторые животные из контактного зоопарка умерли взаперти, среди них были и сурикаты

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о самоуправстве, которое обернулось гибелью животных в контактном зоопарке.


Сегодня, 24 октября, суд признал президента благотворительного фонда «Защита сирот» Дмитрия Доброго-Степановского виновным в самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ).


«Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Елена Сергеева.


Кроме того, осуждённый должен выплатить владелице контактного зоопарка стоимость погибших животных — 152 тысячи рублей.


Как ранее рассказывали в прокуратуре Центрального района, в 2016 году в подвале ТЦ «Юпитер» на улице Гоголя работал контактный зоопарк. Это помещение владелице зоопарка бесплатно предоставил подсудимый — Дмитрий Добрый-Степановский, они заключили протокол «о намерении сотрудничества и безвозмездного использования». Контактный зоопарк занимал подвал с 1 февраля по 30 мая 2016 года. А в последний день мая, когда срок протокола истёк, Добрый-Степановский сменил замки в зоопарке. Взаперти осталось много животных вместе с клетками и оборудованием. На следующий день владелица контактного зоопарка пришла за питомцами, но подсудимый отказался их отдавать.


Как поясняла владелица животных во время предварительного следствия, Добрый-Степановский объяснил свою позицию тем, что контактный зоопарк накопил долг по коммунальным платежам.


В прокуратуре рассказывали, что животные оставались у Дмитрия Доброго-Степановского почти пять месяцев — до 26 октября, пока в зоопарк не нагрянули полицейские с обыском. К этому времени часть животных уже умерла. 


В частности, погибли два суриката, игуана, канарейка, улитки, мраморные и кубинские тараканы, попугаи, жаба.


Как пояснила помощник прокурора Центрального района Елена Сергеева, в суде мужчина свою вину не признал. «Говорил о том, что не ограничивал доступ к животным, и о том, что владельцы зоопарка предоставили уже больных животных. Однако это опровергается экспертным заключением по вскрытию трупов животных. В этой экспертизе говорится о том, что смерть животных наступила от ненадлежащего ухода», — рассказала представитель прокуратуры.


Корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось дозвониться до осуждённого, чтобы узнать, будет ли он обжаловать приговор. Номер был недоступен.


Ранее Дмитрий Добрый-Степановский рассказывал НГС.НОВОСТИ свою версию произошедшего. По его словам, владелец контактного зоопарка исчез, задолжав арендодателю (благотворительному фонду «Защита сирот») около 400 тысяч рублей за коммунальные услуги и благотворительные взносы. Владельцем контактного зоопарка Дмитрий Добрый-Степановский называл некоего Павла Канайкина, который перед исчезновением переоформил ИП на свою сестру. Тогда же Добрый-Степановский сообщал, что готов отдать животных владельцам, если они погасят задолженность.


В прокуратуре Центрального района Новосибирска не смогли уточнить, был ли этот долг на самом деле. При этом помощник прокурора Елена Сергеева пояснила, что подсудимый в любом случае не имел права удерживать животных, а должен был решать проблему законными способами.


Приговор не вступил в законную силу.

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