Кондуктор обматерила пассажирку за отказ посадить сына на сиденье

Инцидент произошёл 18 октября около 15:00

В Новосибирске кондуктор трамвая и пассажирка поссорились из-за того, где должен сидеть ребёнок — кондуктора обвинили в грубости и использовании мата.





Инцидент произошёл днём 18 октября на маршруте трамвая № 13 .







«Мы ехали с прогулки, гуляли у оперного театра, я посадила ребёнка себе на колени, — рассказывает корреспонденту НГС.НОВОСТИ пострадавшая, попросив не указывать её имя. — Кондуктор сказала, чтобы я посадила его отдельно. Я сказала, что не пересажу ребёнка, так как сиденье не оборудовано ремнями безопасности. Ему 1,5 года, он маленький, он не сможет сидеть отдельно от меня, а если трамвай резко затормозит, никто же за это отвечать не будет. На что она мне уже матом сказала: "Какие тебе вообще ремни, ты что такое вздумала? Я мою салон трамвая каждый день"».







По словам женщины, кондуктор заявила, что трамвай постоянно пачкают пассажиры с детьми.





Пассажирка отметила, что вышла на остановке «Улица Карла Либкнехта», и после поездки у неё были грязные джинсы, но ребёнок сидел на коленях и даже не дотронулся до сидений или стенок трамвая.





«Я даже не помню, что ей отвечала, настолько я была в состоянии шока», — описала женщина и добавила, что некоторые пассажиры пытались заступиться за неё.





Сибирячка рассказала, что позже написала заявление в полицию, прокуратуру и позвонила в транспортное предприятие, которому принадлежит маршрут, обратилась в суд и теперь ищет свидетелей произошедшего.





«Меня в этой ситуации не деньги интересуют. Я просто хочу, чтобы она поняла, что работая в такой сфере, как обслуживание, нельзя так с людьми разговаривать», — отметила женщина.





Директор «Горэлектротранспорта» Евгений Жиратков пояснил НГС.НОВОСТИ, что ещё разбирается в ситуации и вынести какое-то решение пока не готов. «Предварительно, там и девушка с ребёнком была хороша, да и наш кондуктор тоже. Изучаем записи с камер наблюдения в салоне, но там звука нет — видно просто, что два человека разговаривают. Я считаю, что пассажирка могла отреагировать маленько поадекватнее, и наш кондуктор не совсем права, если эти факты подтвердятся», — коротко рассказал он и добавил, что в депо кондуктора характеризуют положительно.







Подобный случай произошёл в Новосибирске в конце августа, когда водитель маршрутки матом отругал пассажира за то, что тот отказывается ехать до конечной остановки. Спустя несколько дней после скандала он уволился.

