«Не разговаривал, просто моргал»: родственники рассказали о мужчине, найденном после ДТП в больнице

Фёдор Фейлер оказался в реанимации после серьёзного ДТП
Фёдор Фейлер оказался в реанимации после серьёзного ДТП

Родственники рассказали о состоянии 31-летнего новосибирца Фёдора Фейлера, который загадочно исчез субботним вечером по дороге домой и нашёлся в больнице после серьёзного ДТП.


«Он был в сознании, но в таком состоянии коматозном. Не разговаривал, просто моргал», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший брат пострадавшего Дмитрий, вчера отыскавший Фёдора в больнице.


Невеста пострадавшего Елена пояснила, что вчера семья Фёдора узнала от полицейских о том, что вечером 21 октября на улице Бориса Богаткова машина сбила пешехода. Авария произошла в 22:10 — меньше чем через час после исчезновения Фёдора и при этом недалеко от места, где он пропал. Поэтому семья закономерно предположила, что пострадавшим может быть он.


По словам женщины, отыскать пострадавшего в ДТП семье удалось в реанимации городской клинической больницы № 1 на улице Залесского. Вчера поздно вечером к пациенту на минутку пустили его старшего брата, и Дмитрий смог убедиться, что это именно Фёдор.


«У него тазобедренная часть... нога сломана и травма головы», — описал ситуацию Дмитрий.


Как уточнили в отделе пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области, пешехода на улице Бориса Богаткова сбила 20-летняя водитель Toyota Vitz. Мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу.


Сама девушка пояснила автоинспекторам, что она ехала по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Кошурникова в направлении улицы Есенина во втором ряду со скоростью 60 км/ч. Дорога была сухой, а видимость нормальной. В это время дорогу, по словам девушки, начал стремительно перебегать пешеход. Он бежал слева направо относительно машины.


«Водитель его увидела только тогда, когда он оказался перед капотом. После столкновения она остановилась и вызвала помощь», — рассказали в ГИБДД со ссылкой на показания водителя.


В Госавтоинспекции добавили, что, по их данным, у пострадавшего перелом таза и ушиб головного мозга.


Фёдор Фейлер потерялся 21 октября в половине десятого вечера. Они отстал от невесты на небольшом внутриквартальном подъёме между домами на улице Адриена Лежена и домами на улице Есенина, где местные жители выгуливают собак. Когда девушка обернулась, Фёдора не было. Домой он так и не пришёл.


Вечером 23 октября поисковый отряд «Маяк» сообщил о том, что мужчина нашёлся.

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