Хозяйка забрала чёрную змею, перепугавшую целый офис

Змея оказалась неядовитым полозом
Змея оказалась неядовитым полозом

В Новосибирске сотрудницы компании «Солнечное озеро» разыскали хозяйку чёрной змеи, которая заползла в туалет их офиса на улице Котовского.


«Оказалось, что это полоз. Неядовитая змейка. Девочка просто пришла, взяла её, накрутила на руку и ушла», — описала Юлия Коротаева, которая работает в «Солнечном озере».


Юлия пояснила, что днём её коллеги вызвали экипаж Муниципальной аварийно-спасательной службы. Также работники офиса решили позвонить в танцевальную школу на втором этаже и спросить, не их ли это рептилия — так они нашли хозяйку змеи.


Как оказалось, накануне преподавательница и её дочка-подросток привезли домашнего полоза в танцевальную школу. Но обратно нести его не решились, так как на улице было холодно, а доехать домой на машине возможности не было.


В итоге владельцы посадили змею в коробку и решили на ночь оставить в школе. Но утром рептилии в коробке не оказалось. 


Хозяева обыскали все уголки танцевальной школы, но полоза нигде не было, описала ситуацию Юлия Коротаева. А когда после звонка в школу дочь преподавательницы пришла за полозом, спасатели уже посадили его в мешок, который оставили в коридоре.


По мнению Юлии, змея из танцевальной школы, скорее всего, приползла в офис через небольшое отверстие между этажами, которое осталось после ремонта.


Рептилию в рабочем туалете сотрудницы компании «Солнечное озеро» обнаружили рано утром. В зоопарке им посоветовали накрыть змею ведром, а в МЧС предложили выпустить, рассказывала ранее Юлия Коротаева.

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