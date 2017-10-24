В продаже появились магнитики с видом на «градообразующий» туалет в Болотном





Так уж сложилось, что большинство людей, которые знают о существовании города Болотного, никогда не видели в нём ничего, кроме туалета





В Новосибирской области на остановке в городе Болотном начали торговать памятными магнитами с названием этого города и с изображением местного туалета.







Магниты можно купить в магазинчике при туалетном комплексе, стоят они 100 рублей штука. Как рассказали в сельскохозяйственно-производительном кооперативе «Артем», которому принадлежит этот туалет, магниты изготовил один из предпринимателей.





«Они у нас продаются вместе с другими товарами в магазине при туалетном комплексе», — сообщила непредставившаяся сотрудница «Артема».





Туалет и придорожное кафе (принадлежат разным владельцам) в Болотном — единственные городские объекты, известные далеко за пределами этого населённого пункта. Автомобильная трасса проходит от Болотного на некотором отдалении, поэтому ничего другого проезжающие по этой автодороге не видят.







Болотнинский туалет в своё время стал причиной скандала. В 2013 году занимавший тогда должность замминистра региональной политики Илья Стахеев назвал в «Твиттере» здешний туалет «градообразующим предприятием». Прочитавшие это жители Болотного обиделись, и Стахееву пришлось извиняться.







Магнит из Барабинска





Впрочем, если история с туалетом уже забылась, то другая провинциальная достопримечательность только набирает известность — это остановочный павильон в городе Барабинске, на строительство которого местные власти потратили 500 тысяч рублей. По крайней мере, такая стоимость была первоначально указана на сайте городской администрации (сейчас информация оттуда удалена).





Этот павильон (сваренный из простых листов гофрированного железа) в начале недели стал поводом для местного скандала, а затем о нём написали и федеральные СМИ.





Скриншот сообщения барабинских властей о новом остановочном павильоне за 500 тысяч рублей





На магнитах, которые в редакцию читатель привёз из Барабинска, изображён сам павильон и указана его стоимость. Сами магниты продаются по 50 рублей.







Магниты с достопримечательностями Новосибирской области могут занять достойное место на холодильниках новосибирцев





Если барабинская и болотнинская достопримечательности заинтересуют разве что жителей Новосибирской области, то, например, рисунки Новосибирска, сделанные путешественником-блогером из Испании Алисией Арадийя, увидели тысячи читателей её странички в сети «Инстаграм».