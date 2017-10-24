В Новосибирске заработал фирменный магазин по продаже «убийц айфонов»

Официальное открытие магазина намечено на 28 октября

В торгово-развлекательном комплексе «Ройял Парк» открылся первый в Новосибирске фирменный магазин по продаже китайских смартфонов Xiaomi.







Технически магазин заработал 23 октября, но праздничное открытие будет в субботу, рассказал НГС.НОВОСТИ менеджер магазина Андрей Петров.







По его словам, в магазине продаются не только телефоны Xiaomi, но и аксессуары для них: чехлы, наушники, защитные стёкла, а также фирменные часы. В дальнейшем ассортимент гаджетов планируется расширить.







«Пользуется популярностью модель Xiaomi Redmi Note 5А, который продаётся за 9990 рублей. Это такой бюджетный смартфон, два гигабайта оперативы, шестнадцать гигабайт встроенной памяти», — поясняет Андрей Петров.







Пока это первый в Новосибирске фирменный магазин от официального представительства Xiaomi в России, но в течение месяца такой же отдел появится в ТРЦ «Аура», добавил Петров.





Первый в Новосибирске фирменный магазин Xiaomi работает в «Ройял Парке»





Смартфоны фирмы Xiaomi можно купить и в других магазинах Новосибирска. Так, в сети «Связной» Xiaomi Redmi Note 5A с 16 гигабайтами встроенной памяти продаётся за 9990 рублей. А в «Евросети» цены на смартфоны Xiaomi начинаются от 12 990 рублей — столько стоит модель Xiaomi Redmi 4X с 32 гигабайтами встроенной памяти.





Несколькими неделями ранее фирма Apple выпустила в продажу новые модели «айфонов» — iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Жители Новосибирска пока только присматриваются к этим гаджетам — особого ажиотажа продавцы не заметили.