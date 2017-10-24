В Новосибирске заработал фирменный магазин по продаже «убийц айфонов»

Официальное открытие магазина намечено на 28 октября
Официальное открытие магазина намечено на 28 октября

В торгово-развлекательном комплексе «Ройял Парк» открылся первый в Новосибирске фирменный магазин по продаже китайских смартфонов Xiaomi.


Технически магазин заработал 23 октября, но праздничное открытие будет в субботу, рассказал НГС.НОВОСТИ менеджер магазина Андрей Петров.


По его словам, в магазине продаются не только телефоны Xiaomi, но и аксессуары для них: чехлы, наушники, защитные стёкла, а также фирменные часы. В дальнейшем ассортимент гаджетов планируется расширить.


«Пользуется популярностью модель Xiaomi Redmi Note 5А, который продаётся за 9990 рублей. Это такой бюджетный смартфон, два гигабайта оперативы, шестнадцать гигабайт встроенной памяти», — поясняет Андрей Петров.


Пока это первый в Новосибирске фирменный магазин от официального представительства Xiaomi в России, но в течение месяца такой же отдел появится в ТРЦ «Аура», добавил Петров.


Первый в Новосибирске фирменный магазин Xiaomi работает в «Ройял Парке»
Первый в Новосибирске фирменный магазин Xiaomi работает в «Ройял Парке»


Смартфоны фирмы Xiaomi можно купить и в других магазинах Новосибирска. Так, в сети «Связной» Xiaomi Redmi Note 5A с 16 гигабайтами встроенной памяти продаётся за 9990 рублей. А в «Евросети» цены на смартфоны Xiaomi начинаются от 12 990 рублей — столько стоит модель Xiaomi Redmi 4X с 32 гигабайтами встроенной памяти.


Несколькими неделями ранее фирма Apple выпустила в продажу новые модели «айфонов» — iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Жители Новосибирска пока только присматриваются к этим гаджетам — особого ажиотажа продавцы не заметили.

Прочтений: 11674
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (110)110
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено