Посадили на 400 лет: возле Центрального парка разбили липовую аллею
Сегодня, 24 октября, на улице Ядринцевской возле Центрального парка в Новосибирске появилась липовая аллея — её начали создавать около двух недель назад.
На участке улицы Ядринцевской от Мичурина до Каменской высадили 35 крупномерных лип.
«Этот вид деревьев был выбран не случайно — липы живут в среднем до 300–400 лет, а это значит, что они очень долго будут радовать своей красотой.
Кроме того, густая крона липы хорошо поддается декоративной обрезке», — рассказали в пресс-центре мэрии. Как только липы приживутся, администрация парка культуры и отдыха «Центральный» вместе с мэрией хочет устраивать ландшафтно-архитектурные фестивали.
Прежде здесь были клёны, их начали спиливать 11 октября, чтобы подготовить место для новой аллеи.
«С помощью обновлённых зелёных насаждений удастся придать улице ухоженный вид и оградить парк от шума и пыли проезжей части, тем самым сделав отдых горожан более комфортным», — уверены в мэрии.
В июне началась реконструкция и самого Центрального парка. Город выделил на неё 18 млн рублей. Рабочие уже отремонтировали асфальтовые дорожки, поставили новые фонари. В сентябре они соскоблили старую краску с центрального входа и сейчас продолжают его реставрировать. Кроме того, в этом году планируется отреставрировать фасад здания администрации Центрального парка.
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Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова