Посадили на 400 лет: возле Центрального парка разбили липовую аллею

Сегодня, 24 октября, на улице Ядринцевской возле Центрального парка в Новосибирске появилась липовая аллея — её начали создавать около двух недель назад.


На улице Ядринцевской высадили 35 лип
На улице Ядринцевской высадили 35 лип


На участке улицы Ядринцевской от Мичурина до Каменской высадили 35 крупномерных лип.


«Этот вид деревьев был выбран не случайно — липы живут в среднем до 300–400 лет, а это значит, что они очень долго будут радовать своей красотой.


Кроме того, густая крона липы хорошо поддается декоративной обрезке», — рассказали в пресс-центре мэрии. Как только липы приживутся, администрация парка культуры и отдыха «Центральный» вместе с мэрией хочет устраивать ландшафтно-архитектурные фестивали.


Прежде здесь были клёны, их начали спиливать 11 октября, чтобы подготовить место для новой аллеи.


Деревья защитят посетителей Центрального парка от шума и пыли
Деревья защитят посетителей Центрального парка от шума и пыли


Липы живут в среднем 300–400 лет
Липы живут в среднем 300–400 лет


«С помощью обновлённых зелёных насаждений удастся придать улице ухоженный вид и оградить парк от шума и пыли проезжей части, тем самым сделав отдых горожан более комфортным», — уверены в мэрии.


Раньше на Ядринцевской росли аварийные клёны, которые спилили в середине октября
Раньше на Ядринцевской росли аварийные клёны, которые спилили в середине октября


В июне началась реконструкция и самого Центрального парка. Город выделил на неё 18 млн рублей. Рабочие уже отремонтировали асфальтовые дорожки, поставили новые фонари. В сентябре они соскоблили старую краску с центрального входа и сейчас продолжают его реставрировать. Кроме того, в этом году планируется отреставрировать фасад здания администрации Центрального парка.

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