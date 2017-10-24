Владельцы «Трэвэлерс кофе» начали открывать кофейни под другим названием





Кофейня в Красноярске на улице Михаила Годенко





Компания «Трэвэлерс кофе Новосибирск» начала продавать франшизу своего нового бренда Discovery Coffee. Первое заведение под таким названием начало работать на прошлой неделе в Красноярске.







Интерьер нового заведения в Красноярске





Как рассказал руководитель «Трэвэлерс кофе Новосибирск» Андрей Чернецов, Discovery Coffee — это новый торговый знак, под которым его компания будет работать в ближайшем будущем. Бизнесменам пришлось придумать новый бренд, поскольку права на предыдущий бренд Traveler's Coffee они потеряли во время корпоративной войны.







«Мы будем добиваться возвращения прав на этот торговый знак, но судебные тяжбы могут длиться долго, а развиваться всё равно нужно», — говорит Чернецов.







По словам руководителя «Трэвэлерс кофе Новосибирск», заявка на регистрацию нового бренда уже подана в Роспатент.







Собственные кофейни «Трэвэлерс кофе Новосибирск» сейчас работают без вывесок





Новое название будет использовано, прежде всего, чтобы развивать сеть по франчайзингу. Но в компании также думают о том, чтобы повесить его на собственные заведения, которые с августа этого года работают без вывесок. Интерьер кофеен при этом меняться не будет.