Владельцы «Трэвэлерс кофе» начали открывать кофейни под другим названием


Кофейня в Красноярске на улице Михаила Годенко
Кофейня в Красноярске на улице Михаила Годенко


Компания «Трэвэлерс кофе Новосибирск» начала продавать франшизу своего нового бренда Discovery Coffee. Первое заведение под таким названием начало работать на прошлой неделе в Красноярске.


Интерьер нового заведения в Красноярске
Интерьер нового заведения в Красноярске


Как рассказал руководитель «Трэвэлерс кофе Новосибирск» Андрей Чернецов, Discovery Coffee — это новый торговый знак, под которым его компания будет работать в ближайшем будущем. Бизнесменам пришлось придумать новый бренд, поскольку права на предыдущий бренд Traveler's Coffee они потеряли во время корпоративной войны.


«Мы будем добиваться возвращения прав на этот торговый знак, но судебные тяжбы могут длиться долго, а развиваться всё равно нужно», — говорит Чернецов.


По словам руководителя «Трэвэлерс кофе Новосибирск», заявка на регистрацию нового бренда уже подана в Роспатент.


Собственные кофейни «Трэвэлерс кофе Новосибирск» сейчас работают без вывесок
Собственные кофейни «Трэвэлерс кофе Новосибирск» сейчас работают без вывесок


Новое название будет использовано, прежде всего, чтобы развивать сеть по франчайзингу. Но в компании также думают о том, чтобы повесить его на собственные заведения, которые с августа этого года работают без вывесок. Интерьер кофеен при этом меняться не будет.

Прочтений: 2370
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено