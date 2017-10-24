Актёры «Красного факела» показали спектакль «Три сестры» Венсану Касселю и Одри Тоту

Актрисы, играющие сестёр в нашумевшем спектакле: Ирина Кривонос, Линда Ахметзянова и Дарья Емельянова

Артисты «Красного факела» поделились впечатлениями об успешных гастролях по городам Франции, где 18 раз отыграли спектакль на языке жестов «Три сестры» по Чехову. На их представлениях побывали знаменитые французские актёры.







«Спектакль физически и эмоционально очень тяжёлый и очень сложный, мы его не играем никогда так плотно. А в Париже нам пришлось играть его 10 раз подряд с перерывом в один день выходной, это довольно серьёзный актёрский марафон. Очень переживал за актеров, в первую очередь за девушек, потому что они по-настоящему тратятся в этом спектакле, по-другому нельзя», — поделился сегодня с журналистами главный режиссёр «Красного факела» Тимофей Кулябин.







Труппа театра провела во Франции больше месяца





Французская пресса опубликовала множество восторженных рецензий на «Три сестры» — известный еженедельник Le Point написал, что новосибирский спектакль «действительно поражает рассудок».







Кроме того, на спектаклях в Париже побывали знаменитые актёры Венсан Кассель, Одри Тоту, а также один из артистов сериала «Комиссар Рекс».







«Каждое утро мы гуляли по чудесным местам, пропитывались атмосферой, городами, это был подъём, который давал энергию для вечерних спектаклей», — заверила актриса Ирина Кривонос, исполняющая роль Ольги.







Актриса Линда Ахметзянова (исполняет роль Ирины) подчеркнула, что зрители принимали театр очень благосклонно.







«Там был очень умный зритель, который дышал вместе с нами, переживал всё вместе с нами. Мне рассказывали, что в антрактах зритель не уходил, они (зрители. — М.М.) оставались и учили жестовый язык.





И когда в конце у нас была возможность видеть зрителя, они аплодировали и показывали жестами "спасибо" — возможно, многие думали, что мы действительно глухонемые», — добавила Линда.





Гастроли во Франции стали самыми длительными в истории «Красного факела» за последние годы — во время тура актрисы успели сделать несколько фотосессий во французских городах.







Фото Линды Ахметзяновой





Фото Линды Ахметзяновой





Фото Линды Ахметзяновой





Фото Линды Ахметзяновой





Фото Линды Ахметзяновой





Премьера «Трёх сестер» в Новосибирске состоялась два года назад — подробно о спектакле можно прочитать в рецензии НГС.АФИША.

