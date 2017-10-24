Мотоциклисту оторвало ступню в жёсткой аварии с BMW на Большевистской

Мотоциклиста увезли в больницу с травмами рук и ног

Днём 24 октября водитель мотоцикла серьёзно пострадал в аварии с седаном BMW на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска.







«У мотоциклиста многочисленные переломы: повреждены и руки, и ноги. Когда увезли [в больницу], он в сознании ещё был», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды Гоставтоинспекции Новосибирска.







В ГИБДД уточнили, что авария произошла около 11:00 возле дома № 16 по улице Большевистской. «BMW выезжал с улицы Обской с левым поворотом в сторону "Речного вокзала", а мотоциклист ехал со стороны "Речного вокзала"», — описали в ГИБДД секунды, предшествовавшие аварии.







Специалисты мобильного приложения «Автоспас» утверждают, что в аварии участвовала ещё и «ГАЗель», ехавшая к «Речному вокзалу». На её капот отбросило мотоциклиста после удара о BMW. Со ссылкой на водителя «ГАЗели» аваркомы сообщают о том, что при выезде с улицы Обской BMW сначала вильнул вправо, а потом «резко начал разворачиваться через двойную сплошную» и столкнулся с мотоциклом.







«В результате аварии мотоциклисту оторвало ступню», — добавили в «Автоспасе».







Авария произошла около 11:00





Немецкий седан выезжал с улицы Обской





Мотоциклиста отбросило на проезжавшую «ГАЗель»





Дополнение: В «Автоспасе» добавили, что в 12:00 на этом же месте произошла ещё одна авария. «КамАЗ начал объезжать машину "скорой помощи", разбросанную одежду и кровь на проезжей части и прижал Toyota Camry. Это ещё сильнее осложнило проезд по Большевистской», — сообщили специалисты мобильного приложения.





Аварии с участием мотоциклов достаточно часто бывают жёсткими и нередко заканчиваются трагически. Так, в начале сентября в Бердске опытный мотоциклист разбился насмерть в аварии с «Тойотой».