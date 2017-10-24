Забывающих слова и имена родных новосибирцев позвали на бесплатное исследование

Неврологи надеются облегчить жизнь пожилым пациентам с болезнью Альцгеймера

Новосибирская клиника неврологии «Сибнейромед» объявила бесплатную программу по лечению болезни Альцгеймера, при которой пожилые пациенты забывают слова, цифры и имена родственников.







Клиника набирает пациентов с болезнью Альцгеймера для бесплатной международной программы до конца 2017 года, а сами исследования продлятся 2–3 года, объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ врач-невролог клиники «Сибнейромед» Василий Доронин.







«Фактически это клинические исследования. Эта программа включает и обследования, и определённые тренировки, тестирование пациентов и так далее.





Это не только лишь выдать таблетки и посмотреть, что будет, программа многогранная», — рассказал врач.





По его словам, существующая лекарственная терапия способна снять симптомы болезни на начальном этапе, но при этом не останавливает прогрессирование заболевания.





Врачи ждут горожан, которые не просто стали забывать слова после 60 лет, но и испытывают из-за этого трудности в работе, домашних делах, походах в магазин и т.д. В клинике подчеркнули, что не смогут принять пациентов старше 85 лет, а также с болезнью Паркинсона, после тяжёлых инсультов, с выраженными психическими нарушениями или злоупотребляющих алкоголем.







Несколько месяцев назад учёные из Института цитологии и генетики СО РАН успешно испытали новый препарат, борющийся с болезнью Альцгеймера, на лабораторных крысах. Однако учёные признали, что до появления на рынке этого лекарства может пройти ещё двадцать лет.