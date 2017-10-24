Дорожный знак закрыл от водителей светофор на важном перекрёстке

Светофор для машин на фото совсем не видно
Светофор для машин на фото совсем не видно

Житель Новосибирска Илья Савека снова нашёл в Заельцовском районе опасный дорожный знак, который загораживает от водителей часть светофора на 1-м Мочищенском шоссе.


«Я давно заметил, но ездил и ездил, а в этот раз плотно подъехал к стоп-линии и не видно, какой свет загорелся, ориентируешься только по пешеходному светофору. Получается, и водителю машины за мной не видно, знак загораживает. Это влияет на безопасность, я считаю», — рассказал НГС.НОВОСТИ Илья.


Водитель снял ролик о том, что происходит на перекрёстке улицы Бестужева и 1-го Мочищенского шоссе. Из окна машины на видео заметно, что светофор для автомобилистов закрыт знаком пешеходного перехода — он появляется, только когда машина начинает движение.



В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении пояснили, что этот дорожный знак их ведомство не устанавливало. НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-центр мэрии, чтобы прояснить ситуацию.


Недавно бдительный новосибирец сообщал в НГС.НОВОСТИ, что дорожный знак загородил от водителей часть нового светофора на выезде к площади Калинина с улицы Перевозчикова. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении нашли владельца знака, и ситуацию исправили за несколько дней.

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