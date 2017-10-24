Дорожный знак закрыл от водителей светофор на важном перекрёстке

Светофор для машин на фото совсем не видно

Житель Новосибирска Илья Савека снова нашёл в Заельцовском районе опасный дорожный знак, который загораживает от водителей часть светофора на 1-м Мочищенском шоссе.







«Я давно заметил, но ездил и ездил, а в этот раз плотно подъехал к стоп-линии и не видно, какой свет загорелся, ориентируешься только по пешеходному светофору. Получается, и водителю машины за мной не видно, знак загораживает. Это влияет на безопасность, я считаю», — рассказал НГС.НОВОСТИ Илья.







Водитель снял ролик о том, что происходит на перекрёстке улицы Бестужева и 1-го Мочищенского шоссе. Из окна машины на видео заметно, что светофор для автомобилистов закрыт знаком пешеходного перехода — он появляется, только когда машина начинает движение.











В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении пояснили, что этот дорожный знак их ведомство не устанавливало. НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-центр мэрии, чтобы прояснить ситуацию.





Недавно бдительный новосибирец сообщал в НГС.НОВОСТИ, что дорожный знак загородил от водителей часть нового светофора на выезде к площади Калинина с улицы Перевозчикова. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении нашли владельца знака, и ситуацию исправили за несколько дней.