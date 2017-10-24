Известные сноубордисты показали трюки на набережной Оби и возле общежитий НГУ


Знаменитые европейские сноубордисты оценили Новосибирск
Знаменитые европейские сноубордисты оценили Новосибирск

Американская компания Vans, выпускающая спортивную одежду и обувь, опубликовала видео, в котором сноубордисты катаются в Москве и Новосибирске.


Ролик появился 23 октября на YouTube-канале компании.


В описании ролика Vans отмечает, что в съёмках участвовали лучшие сноубордисты Европы — Бенни Урбан, Никита Сех, Спэрроу Нокс, Уилл Смит, Антти Юссила, Сами Лухтанен, Цейс Вилл и Кевин Траммер. На видео молодые люди делают экстремальные трюки в городах, в частности — катаются на сноубордах по перилам, прыгают на стены подъездов и убегают от охранников.


Кадры из Москвы и Новосибирска в ролике перемешаны, но можно заметить, что в Новосибирске сноубордисты катались на Шевченковском жилмассиве и около общежитий НГУ, слетали в сторону Оби с Михайловской набережной.


«Наше путешествие в Новосибирск определённо было уникальным! Я думаю, больше нигде в мире нет места, где Городской Сноубординг был бы таким же особенным, как на востоке Сибири», — цитирует Vans Бенни Урбана.


В видео много кадров, снятых недалеко от Шевченковского жилмассива
В видео много кадров, снятых недалеко от Шевченковского жилмассива


Сноубордист Уилл Смит на стене общежития НГУ
Сноубордист Уилл Смит на стене общежития НГУ


Если приглядеться, можно увидеть именитого экстремала, летящего с лестницы над железнодорожными путями
Если приглядеться, можно увидеть именитого экстремала, летящего с лестницы над железнодорожными путями


Через секунду гость города посмотрит на небо
Через секунду гость города посмотрит на небо


Сноубордисты считают Новосибирск самым пригодным для катания на доске городом
Сноубордисты считают Новосибирск самым пригодным для катания на доске городом


К сожалению, НГС.НОВОСТИ не могут опубликовать сам ролик из-за сцен употребления спиртного. Зато вы можете посмотреть на отечественных трезвых сноубордистов, которые в апреле катались голыми.

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