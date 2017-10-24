Известные сноубордисты показали трюки на набережной Оби и возле общежитий НГУ





Знаменитые европейские сноубордисты оценили Новосибирск

Американская компания Vans, выпускающая спортивную одежду и обувь, опубликовала видео, в котором сноубордисты катаются в Москве и Новосибирске.







Ролик появился 23 октября на YouTube-канале компании.







В описании ролика Vans отмечает, что в съёмках участвовали лучшие сноубордисты Европы — Бенни Урбан, Никита Сех, Спэрроу Нокс, Уилл Смит, Антти Юссила, Сами Лухтанен, Цейс Вилл и Кевин Траммер. На видео молодые люди делают экстремальные трюки в городах, в частности — катаются на сноубордах по перилам, прыгают на стены подъездов и убегают от охранников.





Кадры из Москвы и Новосибирска в ролике перемешаны, но можно заметить, что в Новосибирске сноубордисты катались на Шевченковском жилмассиве и около общежитий НГУ, слетали в сторону Оби с Михайловской набережной.







«Наше путешествие в Новосибирск определённо было уникальным! Я думаю, больше нигде в мире нет места, где Городской Сноубординг был бы таким же особенным, как на востоке Сибири», — цитирует Vans Бенни Урбана.







В видео много кадров, снятых недалеко от Шевченковского жилмассива





Сноубордист Уилл Смит на стене общежития НГУ





Если приглядеться, можно увидеть именитого экстремала, летящего с лестницы над железнодорожными путями





Через секунду гость города посмотрит на небо





Сноубордисты считают Новосибирск самым пригодным для катания на доске городом





К сожалению, НГС.НОВОСТИ не могут опубликовать сам ролик из-за сцен употребления спиртного. Зато вы можете посмотреть на отечественных трезвых сноубордистов, которые в апреле катались голыми.