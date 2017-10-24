Известные сноубордисты показали трюки на набережной Оби и возле общежитий НГУ
Американская компания Vans, выпускающая спортивную одежду и обувь, опубликовала видео, в котором сноубордисты катаются в Москве и Новосибирске.
Ролик появился 23 октября на YouTube-канале компании.
В описании ролика Vans отмечает, что в съёмках участвовали лучшие сноубордисты Европы — Бенни Урбан, Никита Сех, Спэрроу Нокс, Уилл Смит, Антти Юссила, Сами Лухтанен, Цейс Вилл и Кевин Траммер. На видео молодые люди делают экстремальные трюки в городах, в частности — катаются на сноубордах по перилам, прыгают на стены подъездов и убегают от охранников.
Кадры из Москвы и Новосибирска в ролике перемешаны, но можно заметить, что в Новосибирске сноубордисты катались на Шевченковском жилмассиве и около общежитий НГУ, слетали в сторону Оби с Михайловской набережной.
«Наше путешествие в Новосибирск определённо было уникальным! Я думаю, больше нигде в мире нет места, где Городской Сноубординг был бы таким же особенным, как на востоке Сибири», — цитирует Vans Бенни Урбана.
К сожалению, НГС.НОВОСТИ не могут опубликовать сам ролик из-за сцен употребления спиртного. Зато вы можете посмотреть на отечественных трезвых сноубордистов, которые в апреле катались голыми.
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Наталья Гредина
Скриншоты из ролика Vans Presents First Layer Russia: A Short Film | Snow | VANS, youtube.com