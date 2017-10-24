Травников раскритиковал грязные улицы Новосибирска
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников остался недоволен уборкой улиц Новосибирска.
Об этом Травников заявил сегодня, 24 октября, во время своей первой встречи с журналистами после назначения.
«Сезонная летняя уборка — есть огрехи, где можно без больших затрат улучшить качество уборки улиц», — отметил врио губернатора.
Также Травников рассказал, что во время своей прогулки по Новосибирску он заметил и другие проблемы.
«Не в обиду властям предыдущим и нынешним, это просто взгляд со стороны: удивило количество уличной торговли и, наверное, несанкционированной. Обратил внимание, что на пунктах остановочных нет никакой информации о маршрутах. Может, конечно, Новосибирск настолько продвинутый, что всю информацию получает из гаджетов. Конечно, критика будет [в адрес чиновников], но увлекаться на первой встрече не хотелось бы», — сказал Травников.
Кроме того, он заявил, что его не совсем устраивает структура правительства. «Аппарат губернатора и правительство — возражений нет, это типовая двухветочная структура, но перераспределение функционала между министерствами и заместителями, по моему мнению, не везде оптимально. Я бы хотел изменить структуру, сделать какие-то кадровые передвижки», — предупредил врио.
Говоря о своем назначении, Травников оказался немногословен.
«Я понимаю, что эта тема вызывает самый высокий интерес. Примите мою жизненную позицию: никогда не комментирую свои кадровые решения. Считаю, что это правильно, считаю, что анонсирование — не совсем корректно. И некорректно по отношению к таким людям, которых я бы хотел бы взять, но некорректно по отношению к их работодателям», — заключил Травников.
Исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Травникова назначил президент Владимир Путин в начале октября. За это время Травников успел посетить одну из городских поликлиник, поучаствовать в субботнике, а также съездить в Москву, где он встретился с представителями федеральных властей и крупными бизнесменами.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова