Травников раскритиковал грязные улицы Новосибирска





Андрей Травников считает, что город можно было убирать лучше

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников остался недоволен уборкой улиц Новосибирска.





Об этом Травников заявил сегодня, 24 октября, во время своей первой встречи с журналистами после назначения.





«Сезонная летняя уборка — есть огрехи, где можно без больших затрат улучшить качество уборки улиц», — отметил врио губернатора.





Также Травников рассказал, что во время своей прогулки по Новосибирску он заметил и другие проблемы.





«Не в обиду властям предыдущим и нынешним, это просто взгляд со стороны: удивило количество уличной торговли и, наверное, несанкционированной. Обратил внимание, что на пунктах остановочных нет никакой информации о маршрутах. Может, конечно, Новосибирск настолько продвинутый, что всю информацию получает из гаджетов. Конечно, критика будет [в адрес чиновников], но увлекаться на первой встрече не хотелось бы», — сказал Травников.





Кроме того, он заявил, что его не совсем устраивает структура правительства. «Аппарат губернатора и правительство — возражений нет, это типовая двухветочная структура, но перераспределение функционала между министерствами и заместителями, по моему мнению, не везде оптимально. Я бы хотел изменить структуру, сделать какие-то кадровые передвижки», — предупредил врио.





Говоря о своем назначении, Травников оказался немногословен.





«Я понимаю, что эта тема вызывает самый высокий интерес. Примите мою жизненную позицию: никогда не комментирую свои кадровые решения. Считаю, что это правильно, считаю, что анонсирование — не совсем корректно. И некорректно по отношению к таким людям, которых я бы хотел бы взять, но некорректно по отношению к их работодателям», — заключил Травников.





Исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Травникова назначил президент Владимир Путин в начале октября. За это время Травников успел посетить одну из городских поликлиник, поучаствовать в субботнике, а также съездить в Москву, где он встретился с представителями федеральных властей и крупными бизнесменами.

