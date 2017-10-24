В Новосибирске к зиме потолстели манулы

Сейчас манулы готовятся к зиме — в зоопарке отмечают, что они уже набрали вес





Животные в Новосибирском зоопарке начали готовиться к зиме — в частности, большими и пушистыми стали дикие кошки.





Сегодня в зоопарке можно посмотреть, что происходит с животными, которые ожидают наступления холодов.







«Манулы стали толстыми, большие кошки более пушистыми, некоторые животные утепляют домики», — рассказали в пресс-службе зоопарка.







То, как манулы выглядят осенью, НГС.НОВОСТИ показывали в прошлом году. Тогда в конце сентября угрюмые кошки сидели в своих клетках в окружении кабачков, которые в зоопарк принесли жители во время акции «Добрый урожай».





Сейчас администрация заботится о подготовке зверей к морозам: в зимние вольеры уже перевели теплолюбивых животных, на чьей родине всегда жарко.







«Но, так как ощутимых морозов пока не было, многие представители африканской, южноамериканской и австралийской фауны всё ещё подолгу гуляют на свежем воздухе. Так, выход в уличную часть вольера днём открывают у кенгуру, сурикатов, некоторых обезьян. Не спешат прятаться в тёплые укрытия белые тигры и гепарды», — добавили в пресс-службе.







А птицы по-прежнему живут в уличных вольерах. «Пока ещё остаются на улице некоторые хищные птицы, фазаны, журавли. Практически все водоплавающие птицы будут на улице, пока не ударят морозы и не начнёт замерзать вода. Сейчас для уток, гусей, лебедей погода очень комфортная. На лебедином озере весь октябрь кипит жизнь: к нашим птицам присоединяются пролётные утки. Пеликаны, бакланы тоже до заморозков останутся на улице.





Из птиц дольше всех в уличных вольерах пробудут журавли. Они не боятся снега и лёгких морозов. Их переведут в павильоны, когда температура воздуха будет опускаться до отметки –10…–15 градусов»,





— говорит заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило.







Кроме того, с изменением времени года животным ввели новый рацион. «Речь не об объёме или изменении калорийности, а о составе осенней "продуктовой корзины". Животные получают чуть меньше экзотических овощей и фруктов, их заменяют сезонные, выращенные в нашей климатической зоне», — объяснили в пресс-службе.