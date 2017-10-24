Черная змея перепугала сотрудниц офиса на улице Котовского

Неизвестную черную змею сибирячки обнаружили в туалете рано утром

Сегодня утром работницы компании по продаже земельных участков «Солнечный город», офис которой расположен в Ленинском районе на улице Котовского, 11, обнаружили в туалете на работе чёрную змею.





«Что это за змея — не знаем, небольшая такая, сантиметров 40–50. Пошли в туалет, увидели, что она там около плинтуса в углу ползёт. Позвонили в МЧС, они сказали позвонить по номеру 051, позвонили туда, там дали телефон зоопарка. В зоопарке сказали, что у них звери "не кормленные" и посоветовали накрыть змею ведром», — рассказала НГС.НОВОСТИ сотрудница Юлия Коротаева.







Теперь дверь в туалет в офисе постоянно открыта — девушки попросили коллег посматривать в ту сторону, чтобы змея не сбежала.





«Это одна под ведром, а если там ещё есть? Теперь ходи и смотри!» — смеётся Юлия.







Работницы «Солнечного города» не знают, что им делать с рептилией: в МЧС девушкам предложили выпустить её. «Я должна её взять в руки и выпустить? А если она покусает?» — переживает сибирячка.





В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что в регионе работает много спасательных подразделений. «Пусть сделают заявку по номеру 112, там определятся, кого к ним можно направить, чтобы змею из офиса вытащили», — посоветовали в ведомстве.







Ранее спасатели МАСС сообщали, что в июле змею в квартире обнаружили жители дома на проспекте Дзержинского. Спасатели надели специальные толстые перчатки, отодвинули диван, за который заползла змея, прижали её к полу шваброй, а затем поймали. Рептилия оказалась ужом.





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