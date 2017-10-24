Воры оставили без света переход над Бердским шоссе

В надземном пешеходном переходе было темно, потому что украли кабель, заявили в мэрии
В надземном пешеходном переходе было темно, потому что украли кабель, заявили в мэрии

В мэрии Новосибирска заявили, что в надземном пешеходном переходе на Бердском шоссе в районе станции Сеятель не было освещения из-за воров, которые украли кабель. 


«Освещение отсутствовало в связи с кражей питающего кабеля и проводки. После проведения запроса котировок и приобретения материала 18 октября 2017 года освещение пешеходного перехода было восстановлено», — рассказали в мэрии.


О том, что в надземном переходе на Бердском шоссе постоянно темно и страшно ходить, 16 октября сообщила читательница НГС. По её словам, света не было ни в сентябре, ни в октябре, поэтому пешеходы не видят даже ступеньки, которые к тому же завалены мусором. 


Теперь свет в переходе включается одновременно с уличными фонарями на Бердском шоссе. 


Сообщить о том, что в переходах нет света, можно в диспетчерскую МКУ «Гормост» (210-30-56) или единую диспетчерскую службу мэрии города Новосибирска (051).

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