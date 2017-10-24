Дети, смотрите под ноги: возле детского сада вырыли огромную яму

Яма на тротуаре появилась в конце прошлой недели

Возле детского сада № 376 на улице Каменской в Центральном районе Новосибирска появилась глубокая яма.







Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирец Александр Кириенко, сегодня утром он привёл ребёнка в детский сад после длительного перерыва и увидел яму на тротуаре рядом с центральным входом на территорию.







«Глубина где-то, наверное, метра два с половиной – три. В ширину метр, в длину метров тоже, наверное, около трёх», — описал траншею очевидец.







По его мнению, эта яма представляет опасность, так как просто обтянута сигнальной ленточной, больше никакого ограждения рядом нет.







«Должны стоять нормальные ограждения для того, чтобы максимально избежать неприятных моментов, чтобы никто не упал. А здесь видно наплевательское отношение — ленточку натянули между колышками, чтобы создать видимость ограждения, а под этой ленточкой дети могут пройти. Я лично видел, как один ребёнок к яме подошёл — ему эта ленточка по макушку», — рассказал мужчина.







По словам Александра Кириенко, сегодня утром он позвонил в приёмную мэрии по телефону, который указан в 2ГИС. Но мужчина, взявший трубку, заявил, что мэрия устные обращения не принимает и предложил написать официальное письмо.







«Это не наше, не мы копаем. Сейчас мэрия уточняет по своим каналам, каково происхождение этих ям», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ заведующая детским садом «Дельфинёнок» Людмила Тарасюк.







По её наблюдениям, яма появилась на выходных: ещё в пятницу, когда заведующая уходила с работы, этой траншеи не было. Кроме того, вдоль улицы Каменской вырыто ещё несколько таких ям. При этом рядом нет никаких табличек, которые бы указывали на то, кто проводит этих работы. Никаких труб и проводов в ямах также не видно.







НГС.НОВОСТИ направили запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, кто вырыл яму возле детского сада и зачем.





Глубина ямы — около трёх метров





Летом горожане жаловались на яму, которая появилась возле детсада № 480 на улице Киевской. Представители «Горводоканала» рассказывали, что грунт в этом месте просел после того, как канализационный колодец подмыли грунтовые воды.

