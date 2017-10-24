Она выбежала неожиданно: водитель иномарки сбил девочку возле пешеходного перехода

Место, где сбили 17-летнюю девочку, отмечено фишкой

Вчера в Новосибирске случилось четыре аварии и во всех пострадали пешеходы, двое из них — 17-летние дети.







Одно из ДТП произошло в Кировском районе на Северо-Чемском жилмассиве около остановки «Комсомольская» в 16 часов.







«57-летний водитель KIA Sportage наехал на 17-летнюю девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу в четырёх метрах от пешеходного перехода. У пострадавшей ушибы разных частей тела», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Водитель «КИА» рассказал госавтоинспекторам, что ехал в крайнем правом ряду со скоростью около 30-35 км/ч. «После того, как проехал пешеходный переход на зеленый сигнал светофора, с левой стороны из-за движущегося транспорта на дорогу неожиданно выбежала девочка. Избежать наезда не смог», — передаёт отдел пропаганды объяснения водителя.







Ещё одна авария, в которой пострадал 17-летний молодой человек, была в 17 часов в Ленинском районе на улице Забалуева. Судя по фото с места происшествия, подростка сбили на парковке возле магазина. Вчера НГС.НОВОСТИ писали, что неизвестный водитель сбил подростка, учащегося в Новосибирском техническом колледже имени А.И. Покрышкина, и скрылся с места аварии. У пострадавшего травма надколенника.







17-летнего парня сбили на парковке около магазина на Забалуева





Полиция всё ещё разыскивает водителя и просит очевидцев этого происшествия позвонить по телефонам: 232-23-35 или 232-23-51.