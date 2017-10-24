В Академгородке сгорел киоск с хот-догами

Открытое горение сотрудники МЧС ликвидировали за 11 минут
Открытое горение сотрудники МЧС ликвидировали за 11 минут

Утром в новосибирском Академгородке загорелся киоск с фастфудом — пожарные вытащили из кафе газовый баллон.


На пожар сотрудники МЧС выехали 24 октября в 7:53. Пожар случился недалеко от остановки «Цветной проезд».


«На Жемчужной горел металлический киоск, в котором готовят еду. Горела крыша на площади 8 квадратных метров, внутри — бытовая техника и обшивка на площади 8 квадратных метров. Из кафе эвакуировали газовый баллон», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.


Пожарные приехали к киоску за пять минут, ликвидировали открытое горение уже в 8:09. Внутри павильона никого не было, продавец стоял рядом.


В соцсетях очевидцы сообщают, что загорелся киоск, в котором готовят хот-доги.


Дополнение: Читатель НГС, ставший свидетелем пожара, прислал в редакцию фото горящего павильона. Мужчина добавил, что в киоске продавали шаурму.


По словам нашего читателя, в киоске продавали шаурму
По словам нашего читателя, в киоске продавали шаурму


Дополнение: В пресс-службе ГУ МЧС России по НСО рассказали, что 22-летний работник киоска обжег кисти рук. Его осмотрели врачи «скорой помощи», от госпитализации мужчина отказался.


Напомним, что недавно в Академгородке полностью сгорела кофейня сети «Академия кофе». Позже администрация кофейни разместила в соцсети «ВКонтакте» видео поджога и пообещала награду 100 тысяч рублей за информацию о поджигателях.

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